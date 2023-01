Ko šogad kulinārijas ziņā pasaule iemācījās no 'TikTok'?

Mīli vai ienīsti šo faktu, bet videolietotne "TikTok" nenoliedzami ir ietekmējusi 2022. gada kulinārijas ainu. Patiesībā tā pēdējos gados ir kļuvusi par kulinārijas eksperimentu mājvietu. Mēs visi meklējam veidus, kā paspilgtināt un dažādot maltītes, kā radoši izklaidēties virtuvē, lai tā nebūtu nomācoša aktivitāte, tāpēc nav pārsteigums, ka tēmturis #foodtiktok 2022. gadā ieguva 117,4 miljardus skatījumu.

1. vieta – mākoņmaize

Nav pārsteigums, ka, saskaņā ar iegūtajiem un analizētajiem datiem, 2022. gada populārākā recepte, vismaz vietnē "TikTok", piederēja mākoņmaizei. Kāpēc tas nav pārsteigums? Jo arī pandēmijas laikā, 2021. gadā, visvairāk cilvēkus "TikTok" uzrunāja tā pati "mākoņmaize", kuras recepšu kopējais skatījumu skaits tolaik sasniedz 3,2 miljardus.

Ir nepieciešamas tikai četras sastāvdaļas un 25 minūtes cepeškrāsnī, lai iegūtu vismīkstāko un gaisīgāko mākoņmaizi. Mākoņmaize ir unikāla ar to, ka tā ir mīkstāka nekā ierastā maize, un burtiski izskatās pēc mākoņa debesīs. Šī recepte dominē "TikTok", iespējams, tādēļ, ka cilvēkiem patīk gatavot mākoņmaizes, izmantojot dažādas krāsas – lai sasniegtu pilnīgu mākoņa efektu, dažās receptēs tiek izmantota arī pārtikas krāsviela. Gluži kā māksla! Tēmturim #cloudbread ir 3,5 miljardi skatījumu.

2. vieta – ceptas auzu pārslas



Godpilno otro vietu ar 1,3 miljardiem skatījumu iegūst – ceptas auzu pārslas. Šī vienkāršā brokastu recepte pasauli "pārņēma savā gūstā" 2022. gadā. Cilvēki dalījās ar tūkstošiem dažādu jaunu recepšu ne tikai saldajā versijā, bet arī sātīgāku sāļo ēdienu pagatavošanai.

Tieši receptes vienkāršība palīdzējusi auzu pārslām kļūt par iecienītu "TikTok" trendu lietotāju vidū, jo pagatavošanai nepieciešamas tikai auzas, piens, sasmalcināts banāns un pašu izvēlētās piedevas.

@fooddocumented Ingredients: - 3 ripe bananas (mashed) - 1/2 cup peanut butter or nut butter of choice - 2 cups rolled oats - 1/2 cup chocolate chips - 1/2 cup chopped walnuts Add all ingredients to baking dish (I used my @lecreuset baking dish) and mix. Bake at 350F for 18-28 minutes or until you start seeing the bars turn golden brown. Enjoy!! This one-bowl, 5-ingredient baked oatmeal bar recipe is the easiest breakfast meal prep ever!! I love that you can just throw everything into one dish so the mess is super minimal! The ingredients are also all pantry staples that you probably already have. These bars are a great, healthy make-ahead breakfast option or a great snack ideas as well! Enjoy with your coffee or a glass of milk for maximum deliciousness! Save this quick, easy, and delicious breakfast idea for your future busy weeks and you will definitely thank yourself!! #bakedoats #oatmeal #breakfastideas #sweetbreakfast #easybreakfast #healthybreakfast #quickbreakfast #bananabread ♬ Beans Greens Potatoes - Dj Suede

3. vietā – uzkodu plate uz dēlīša



"TikTok" kulinārijas tendenču populārāko trijnieku noslēdz uzkodu dēlīši ar 1,2 miljardiem skatījumu. Lai gan uzkodas noteikti nav nekas jauns, "TikTok" piedāvā tik daudzveidīgu tēmu, formu, uztura pielāgojumu un stilu, ko iespējams izmantot, veidojot sava "ēdiena prezentāciju".

Saglabā šo kulinārijas tendenci arī uz 2023. gadu, jo ir skaidrs, ka šis nu nekādi neizies no modes! Un te nav runa tikai par gaļas, siera, dārzeņu vai augļu uzkodu platēm, "TikTok" dalījās arī ar uzkodu dēlīti, kas izrotāts ar sviestu vai "Nutellu" . Tātad – 2022. gadā "TikTok" mums iemācīja, ko nozīmē "uzkodu dēļu stils".

Lūk, arī sviesta dēlīša recepte!

4. vietā – makaronu čipsi

Karstā gaisa fritieru (angliski – air fryers) popularitātes dēļ tika izveidots pilnīgi jauns makaronu ēšanas veids – makaronu čipsi. Šogad šis uzkodu veids ieguvis vairāk nekā 1,1 miljardu skatījumu. Šī recepte paredz makaronu cepšanu cepeškrāsnī vai gaisa fritierī, līdz tie kļūst kraukšķīgi. Daudzi lietotāji savai uzkodai pievieno garšvielas, sākot ar čili un beidzot ar krējuma un siera mērci.

Ja tev garšo kraukšķīgas lazanjas maliņas, tad šis "TikTok" "trakums" – makaronu čipsi – pavisam noteikti varētu kļūt par tavu iecienītāko uzkodu! Recepti meklē arī "Tasty.lv" – spied šeit!

5. vieta – kūka krūzītē



Piektajā vietā ierindojas kūkas krūzītēs – ar vairāk nekā vienu miljardu skatījumu. Lietotāji izmantoja šo tendenci, lai īsā laikā pagatavotu kūku, kas apmierina garšas kārpiņas, kas tā vien kliedz pēc saldumiem.

Kūkas krūzītes ir iespējams pagatavot kontrolētās porcijās (proti, nav jāizcep kārtainā kūka, pēc tam nezinot, kur to likt), tās ir daudz ātrāk pagatavojamas, un ir lieliska iespēja nedalīties ar citiem. Šī recepte it īpaši noder šajā laikā, kad mums daudz vairāk ir jāpiedomā par finansēm.

Recepte ietver tipiskas kūku sastāvdaļas, piemēram, miltus, olas un kakao pulveri. Atliek tikai sajaukt krūzē un pagatavot to mikroviļņu krāsnī. Ņemot vērā neierobežotās krūzīšu kūku garšas daudzveidības, visticamāk, ka šī tendence tik drīz neizies no aprites. Pačukstēsim, ka šobrīd tieši "Oreo" krūzes kūkas ir vienas no populārākajām!

6. vietā – "Birria" tako



"Birria" ir brīnišķīgs tradicionāls meksikāņu ēdiens, kas sākotnēji tika pagatavots no kazas gaļas, bet pēcāk arī no liellopa, teļa, jēra vai cūkgaļas. To var pasniegt kā sautējumu vai kā tako pildījumu. Gastronomiskā izteiksmē vārds "Birria" nozīmē: "Izsmalcināts, garšīgs ēdiens, pilns ar kultūru un tradīcijām".

Ir grūti pārspēt bagātīgi pikantu liellopu gaļas "Birria" tako paplāti. Nav brīnums, ka šī klasiskā meksikāņu recepte ir viena no populārākajām "TikTok" kulinārijas tendencēm 2022. gadā! Bez šaubām, šī ēdiena pagatavošana aizņems vairāk laika un pūļu nekā parastā maltā liellopa gaļa + tako garšvielu paciņa, taču garšas kārpiņas gavilēs. Tas ir tā vērts!

7. vietā – kanēļmaizītes



Bez šaubām, tava vecmāmiņa lepotos, ja tu viņu pacienātu ar pašgatavotām kanēļmaizītēm. Kā jau brokastu cienītāji zina, kanēļmaizītes nav nekas jauns (ierasta, pat ikdienišķa recepte), taču "TikTok" sensācija ir tāda, ka, lai ietaupītu stundas un neradītu tik lielu nekārtību virtuvē, liela uzmanība tiek pievērsta veikalā atrodamajām saldētajām kanēļmaizītēm, kuras pārvērst gardā ēdienā. Visa sāls receptē ir glazūrai, kuru atklāj kulinārijas eksperti vai drīzāk "TikTok" influenceri. Tici mums – kanēļmaizītes garšos gluži kā mājās gatavotas!

Tātad – šī "TikTok" recepte parāda, kā atdzesētus kanēļa rullīšus pārvērst par recepti, kas konkurē ar kārumiem konditorejas veikalos vai pat pie vecmāmiņas. Noslēpums? Viss slēpjas krēmā!

8. vieta – načos galdi



Līdzīgi kā uzkodu dēlīši, arī načos galdi ierindojās starp gada populārākajām "TikTok" kulinārijas tendencēm. Bet atšķirība ir tāda, ka pie uzkodu dēlīšiem valda vismaz kaut kāda pieklājība, ēšanas kultūra un kārtība uz galda. Načos galdi ir viens vienīgs ēšanas prieks un haoss!

Nav jānoskatās populārākie "TikTok" načos galdu videorullīši, lai saprastu, kā izveidot šo 2022. gada populāro "trendu". Tātad – izvēlies galdu, pārklāj to ar vienreiz lietojamo galdautu vai foliju, izvēlies savu iecienītāko načos recepti un visu izkārto foršā veidā. Pilnīgs haoss un nekārtība uz galda ir īstais raksturojums šim trendam!