Konditoreju klasika: kūkas, vafeles un bulciņas garšu ceļojumam uz pagātni

Bērnībā, mammai vai tētim pie rokas ienākot konditorejā, tā šķita kā īsta pasaku valstība. Nāsi kņudināja kārdinošs kanēļa, vaniļas un svaigi ceptas maizes aromātu sajaukums, un acis tā vien zibēja uz visām pusēm, nespējot izlemt, ko no plāšā gardumu klāsta izvēlēties: kakao putekļiem klātu saldo "kartupeli", magoņmaizīti ar spīdīgu šokolādes glazūru, kārtainās mīklas "austiņu" ar zeltainu cukura karameles garoziņu vai tomēr trauslas smilšu mīklas groziņu ar gaisīgu olbaltuma krēma cepuri? Lai tu varētu mājās uzburt svētku sajūtu, no "Tasty" krājumiem atlasījām 21 recepti no konditoreju klasikas, kas tev ļaus doties burvīgā garšu ceļojumā uz pagātni.