Krīzes ēdienkarte: kādus produktus izvēlēties, kā iepirkties drošāk un retāk

Lietošanai ērts produkts ir maltā gaļa – iepērkot lielāku daudzumu, sadalot vairākkārt aiztaisāmos plastmasas maisiņos pa mazākām porcijām, ko saldētavā bez liekas vietas aizņemšanas plakaniski var uzglabāt vienu virs otra, ātri varēsi pagatavot daudzus vienkāršus ēdienus, piemēram, gaļas bumbiņas tomātu mērcē ar makaroniem, maltās gaļas mērci ar griķiem vai kartupeļu biezputru, kas jo īpaši labi garšos ar vienkāršiem burkānu vai biešu salātiem, vai lielu katlu frikadeļu zupas divām dienām. Ja ir laiks un luste darboties, tad no maltās gaļas un rīvētiem tupeņiem vari pagatavot arī leišu iecienītos cepelīnus. Domājot par figūru, labākā izvēle būs liesa vistas, tītara vai liellopa maltā gaļa.

Jo īpaši tad, ja mājās ir bērni, būtu ieteicams turēt pa ķērienam arī vismaz pāris paciņu makaronu, jo šis produkts, pat ilgstoši uzglabājot, nezaudē savas garšas īpašības un ir izmantojams dažādu ēdienu pagatavošanai – no zupām un salātiem līdz sacepumiem. Turklāt skolas vecuma bērni daudzas makaronu maltītes var pagatavot patstāvīgi.

Lai tev neaptrūktos ideju, no "Tasty" krājumiem izcēlām saulītē makaronu recepšu kolekcijas visām gaumēm, savukārt šeit atradīsi receptes vienkāršām maltītēm, ko paša spēkiem spēs pagatavot pat pirmklasnieks.



Ja mājās būs milti, tos varēsi likt lietā ļoti daudzveidīgi – cepot pankūkas, iebiezinot zupas un mērces, kā arī, protams, gatavojot dažādus saldus un sāļus mīklas izstrādājumus. Komplektā ar mīklu neaizmirsti veikalā paķert arī pāris paciņu rauga, sodu vai cepamo pulveri.

Picas "vecmāmiņa" fokača ir viena no vienkāršāk pagatavojamām maizēm – šajā rakstā skaidrojām, kā to izcept mājās. Ja kārojas ātri likt uz zoba ko saldu, te atradīsi receptes vienkāršiem saldajiem kēksiem, bet šeit – brūnīšu kolekciju.

Slēgtos, aizvākojamos traukos griķi, rīsi, manna, grūbas un dažādi putraimi var glabāties ilgi bez bojāšanās, līdz ar to var veidot lielākus krājumus. No tiem varēsi pagatavot dažādus ēdienus, turklāt slinkajās dienās tos var pasniegt ar pavisam vienkāršām piedevām, piemēram, rīvētu sieru, – un vakariņas gatavas! Turklāt tie noder ne tikai putrai, plovam, zupai vai risoto, bet arī dažādu kārumu pagatavošanai. Piemēram, vārītus rīsus samaisot ar gaisīgu putukrējumu, sanāks gards krēms, bet no mannas var pagatavot kūkas, sacepumus, uzputeni un pat halvu. Te atradīsi daudz recepšu pieliekamā krājumu tukšošanai.

Vaicāta par to, vai griķi – šī brīža deficīta prece – ir kādā veidā pārāki par citiem graudaugiem, uztura speciāliste skaidro, ka tā vis nav: "Griķi, protams, ir vērtīgs produkts, bet nevarētu teikt, ka kaut kādā īpašā veidā unikāls vai pārāks par tiem pašiem brūnajiem rīsiem vai auzu pārslām. Griķi ir laba izvēle tiem, kas ir alerģiski vai nepanes glutēnu, bet tas diezin vai ir iemesls, kādēļ tie pazuduši no veikalu plauktiem."

Pākšaugi – šķeltie zirņi, lēcas, turku zirņi un kaltētas pupiņas – ir sātīgi un visiem pieejami produkti, turklāt arī lielisks olbaltumvielu avots, tādēļ arī kādu paciņu pākšaugu būtu noderīgi allaž turēt rezervē. Nepieciešamības gadījumā atliks tikai tos kārtīgi noskalot, uzbriedināt un izmantot, pagatavojot lielu katlu pupiņu zupas vai zirņu biezeņa, ar ko varēsi mieloties vairākas dienas. Receptes meklē te.

Lielākais graudaugu un pākšaugu bieds ir pārtikas kodes. No tām nevar būt pasargāta neviena virtuve, jo kodes visbiežāk "atceļo" uz mājām līdz ar veikalā nopirktajiem produktiem. Lai uzzinātu, kā atbrīvoties no šīm nelūgtajām viešņām, izlasi šo padomu rakstu.

Pēc ziemas esam izslāpuši pēc vitamīniem, tādēļ virtuves krājumus noteikti būtu vēlams papildināt ar ilgi uzglabājamiem dārzeņiem, ko varēsi gan cept, gan vārīt, gan, protams, izmantot vitamīniem bagātu svaigo salātu pagatavošanai. No tālām zemēm atceļojušos tomātus un šobrīd vēl pārlieku dārgos gurķus labāk atstāj veikala plauktā, iepirkumu sarakstā iekļaujot ne vien latvieša otro maizi kartupeļus, bet arī bietes, kāļus, rutkus, burkānus, rāceņus, kāpostus, kā arī sīpolus, ķiplokus, selerijas saknes un kādu lielvēderainu ķirbi. Receptes atradīsi šeit.

Nevajag aizmirst arī par augļiem. Imunitātes stiprināšanai krājumos var iepirkt salīdzinoši ilgi uzglabājamos citrusaugļus – citronus, laimus, apelsīnus, greipfrūtus utt. Pie zemniekiem un veikalos joprojām ir nopērkami sulīgi, aromātiski Latvijas āboli, ko var gan grauzt tāpat vien, gan pierīvēt salātiem, pildīt vistas cepetī, izcept krāsnī vai izmantot plātsmaizes gatavošanai. Lūk, te receptes.

Uztura speciāliste Eva Kataja bilst, ka laba alternatīva svaigajiem augļiem šajos apstākļos ir kaltēti augļi, kuri nodrošinās organismu ar dažādām vērtīgām uzturvielām. Katajas ieskatā, klupšanas akmens, atrodoties mājas karantīnā, ir dažādi viegli pieejami ātrie našķi: "Ja, piemēram, no griķiem vai burkāniem neviens nav palicis resns, tad uz galda stāvošs tauks ar cepumiņiem, čipsiem vai "končiņām" ir īsākais ceļš uz aptaukošanos." Kataja iesaka ierobežot uzturā neveselīgos našķus, tos aizstājot ar veselīgākām alternatīvām – kādu svaigu ābolu, saujiņu riekstu, enerģijas batoniņu vai pāris gabaliņiem kvalitatīvas tumšās šokolādes.