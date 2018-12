Laimes cepumi ar pareģojumu – kā pagatavot Jaunā gada našķi

Lai arī laimes cepumu cepšana, to atvēršana, pareģojuma vai novēlējuma izlasīšana un cepuma notiesāšana piedien ķīniešu Jaunā gada svinēšanai, tradīciju nekad nevar būt par daudz. Pagatavo šo interesanto un atraktīvo gardumu gadumijas svinībām, lai padarītu svinēšanu vēl jautrāku.

Lai arī šī nodarbe prasa laiku gan laimīšu sarakstīšanai, gan cepumu izcepšanai, rezultāts ir tā vērts, un katrs viesis būs patīkami pārsteigts par šādu aktivitāti. Starp citu, šī ir lieliska ideja dāvanai, ja dodies pie kāda ciemos sagaidīt Jauno gadu!

Nepieciešamās lietas:

100 g izkausēts sviests

150 g pūdercukurs

110 g kviešu milti

4 olas baltumi

2 ĒK. ūdens

1 TK vaniļas cukurs

Šķipsna sāls

Papīra strēmelītes

Pildspalva

Saraksti laimītes. Pirms ķeries klāt mīklas gatavošanai, ir jāpaveic pats svarīgākais un laikietilpīgākais – jāsaraksta laimes zīmītes. Uz ne pārāk garām un platām papīra strēmelītēm saraksti vai arī izdrukā datorā rakstītās zīmītes. Zīmītēs vari rakstīt gan vēlējumus, gan domu graudus un ticējumus. Gatavo mīklu. Ņem bļodu, liec tajā olu baltumus un ar miksera palīdzību puto tos. Pēc brīža, kad olu baltumi jau nedaudz saputoti, pa vienai ēdamkarotei pievieno pūdercukuru un ļauj tam iejaukties olbaltumu masā vienmērīgi. Līdz ar pēdējo pūdercukura devu pievieno arī vaniļas cukuru un saputo masu stingrās putās, līdzīgi kā tas ir ar bezē cepumu masu. Kad olu baltumi ir saputoti, masai pievieno izkausēto sviestu, šķipsnu sāls un atkal visu saputo. Pamazām pievieno miltus, taču, lai nerastos kunkuļi, miltus ieteicams iesijāt. Beigās, līdz ar pēdējo miltu pievienošanu, iejauc mīklā arī ūdeni. Samaisi, lai masa ir viendabīga. Sakarsē cepeškrāsni 180 grādus karstu. Cepeškrāsns pannā izklāj cepamo papīru un uz tā no mīklas veido plānus aplīšus, un ar karotes palīdzību izlīdzini tos. Centies mīklu izlīdzināt vienmērīgi un apļa formā. Uz pannas neliec vairāk kā četrus mīklas aplīšus, jo pēc cepšanas tie pēc iespējas ātrāk ir jāsaloka, un, jo vairāk tu vienlaicīgi izcepsi, jo grūtāk būs to ātri izdarīt. Cep cepumus apmēram 10 minūtes, līdz tie kļuvuši zeltaini brūni. Cepumu locīšana. Izņem pannu, un ar silikona vai kādas plānas lāpstiņas palīdzību, pa vienam cepumam noņem no plāts, pārloki to, ieliec laimes vēlējumu un tad ar pārlocīto malu, uzliec uz krūzes vai bļodas malas, lai tas ielokas vēlamajā formā. Vari cepumus arī sarullēt vai salocīt tos spilvena formā. Lai arī kādu formu izvēlētos cepumu veidošanā, pats galvenais ir to darīt ātri, jo atdziestot tie sacietē un vairs nepakļaujas locīšanai. Kad pirmie cepumi izcepti, uz tās pašas pannas izlīdzini nākamās formiņas, liec cepties, saloki, un tā turpini, līdz visa mīkla ir izmantota. Pēc cepumu cepšanas vēlams tos nolikt lēzenā šķīvī vai uz kāda deserta trauka, kur tie nesaspiež viens otru līdz pasniegšanas brīdim.

Lai piepildās laimītes un lai laimīgs Jaunais gads!

Video pamācība cepumu cepšanā un veidošanā: