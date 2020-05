Latvieši ir stipri ļaudis, jo ēd stipru maizi. Ilzes Briedes stāsts par rupjmaizes cepšanu

Ilzi Briedi daudzi atpazīst no televīzijas šoviem "Īstās latvju saimnieces" un "Kūku kari", bet šis nebūs stāsts par kūkām. "Mana būtība nav iedomājama bez īstas rupjmaizes," teic Ilze, kura cep maizi jau kopš 2008. gada. Šobrīd, kad maizes cepšanas tradīcijas atkal sāk atdzimt, lai nāktu talkā iesācējiem, apsviedīgā latvju saimniece dalās ar savu maizes stāstu un izlolotu rupjmaizes recepti.

"Stāsts ir garš, bet katrs vārds tur ir svarīgs, jo pa kripatiņai salicies no gudru sievu sirdīm," teic Ilze Briede, atklājot savus maizes cepšanas noslēpumus.

"Lai uzceptu labu rupjmaizi, bez labiem miltiem, kas novākti sausā laikā un glabāti sausās telpās, vēl vajag labu maizes krāsni, kārtīgu abru, sargātu un lolotu abrkasīti (ieraudziņu) un riktīgu saimnieci.

Maizes cepšana ir saimnieces goda darbs, ja mājās ir kalpone, tad viņa drīkst tikai miltus no klēts atnest, pārējo dara saimniece, un viņai palīdz citas ģimenes sievietes un meitenes. Kad sievas te darās, tad večiem tur nav ko maisīties. Maizes cepšanas procesu varētu nodēvēt pat par rituālu, jo, kad gatavojās cept maizi, pašai saimniecei bija gan iekšēji, gan ārēji jābūt sakārtotai un savāktai, ķēķim izmazgātam un, pats galvenais, maize jācep ar mīlestību. Kad saimniece cepa maizi, viņa praktiski šo produktu programmēja, jo tikai pati saimniece zina, kas patiesībā šobrīd ir aktuāls viņas saimē un kas tur ir sakārtojams – to reizēm nenojauš ne pats saimnieks, ne tuvākā kaimiņiene. Kad maizi jauc, tad ieliek tur informāciju, kas nododama saimei. Ēdot maizi, saime to saņem un informācija dara savu darāmo. Ja vajag, iejauc arī kādu zālīti.

Pati recepte ir diezgan vienkārša, īstā maizē jābūt tikai miltiem un ūdenim, un nekam citam.

Milti pirms iejaukšanas ir jāizsijā. Sijātos miltos ir vairāk gaisa, kas ir nepieciešams maizes raudzēšanai. Sijāšana padara miltus vienādus, atsijājot vai izrīvējot caur sietu visus svešos piemaisījumus. Ziemā milti vispirms jāsilda, citādi maize ļoti lēni rūgs.

Vispirms iejaucam "maizes putru": miltu un ūdens proporcijas ir atkarīgas no miltu labuma un briedīguma. Labiem miltiem uz 5 kilogramiem var ņemt 6-7 litrus ūdens. Ļoti svarīga ir iejaucamā ūdens temperatūra. Atkarībā no tās, izdala parasto un plaucēto rupjmaizi, salinātu. Plaucētai maizei ūdeni ņem karstu, 90-95 grādu (kad vēl nevārās, bet skrien balti burbulīši).