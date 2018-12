Leģendārais gogelmogels: krēmīgā olu dzēriena noslēpumi un receptes

Garšīgajam, biezajam olu dzērienam gogelmogelam, kura pamatā ir ar saldu vīnu un cukuru sakulti olu dzeltenumi, nav nekā kopīga ar dižo krievu rakstnieku Nikolaju Gogoli, kā varbūt daudzi padomā, izdzirduši šo mazliet dīvaino nosaukumu. Dažādās valodās gogelmogels tiek arī dažādi saukts: "hugger-mugger" angļu vaodā, "gogle-mogle" jidišā, "kogel-mogel" poļu valodā, "kuddelmuddel" vāciski, bet visās valodās tas apzīmē sajaukumu jeb miksli un parasti tiek baudīts gada aukstajos mēnešos. 24. decembrī tiek atzīmēta šī dzēriena nacionālā diena, tādēļ ir īstais brīdis uzzināt gogelmogela noslēpumus un receptes, lai īstajā dienā baudīt īsto dzērienu.

Pastāv vairākas šī deserta nosaukuma rašanās versijas. Viena no tām vēsta, ka kāds Mogieļevas sinagogas kora priekšdziedātājs uzvārdā Gogels reiz esot pazaudējis balsi. Lai to ātrāk atgūtu, viņš izgudrojis dzērienu, sakuļot olas dzeltenumus ar sāli un cukuru. Viņa recepte skanēja šādi: "Paņem jēlu olu, iesit to krūzītē, sadrupini maizīti, pasāli un sakul." Izklausās ticami, jo ir taču zināms, ka daudzi slaveni dziedātāji ir izmantojuši šo metodi, lai labāk skanētu viņu balsis.

Cita leģenda savukārt stāsta, ka kopš 19. gadsimta gogelmogela autortiesības piederējušas vācu konditoram Manfrēdam Kekenbaueram, kurš šo recepti radījis savā virtuvē. Šī izgudrojuma patentu par pusotra miljona marku iecienītā deserta masveida ražošanai vēlāk ieguvis kāds slavens pārtikas koncerns.

Gogelmogela dažādās variācijas

Garšīgā olu dzēriena pamatrecepte ir ļoti vienkārša un pieejama visiem. Spēcinošo kokteili ir ieteicams baudīt gan veselības profilakses nolūkos, kā arī pie saaukstēšanās vai angīnas, ja vien tev nav alerģijas pret olām. Aukstu olas dzeltenumu vienkārši sakuļ kopā ar gabaliņu izkausēta sviesta. Var pievienot arī nedaudz piena un šķipsnu muskatrieksta vai nedaudz kakao.

Tikai ņem vērā, ka jebkurai gogelmogela receptei drīkst izmantot tikai visaugstākā labuma un pēc iespējas svaigākas mājas vistu olas. Olas svaigumu var noteikt, ieliekot olu ūdens glāzē. Ja ola ir svaiga, tā nogrimst, bet, ja peld pa virsu, tad tādu olu svaigā veidā lietot nedrīkst!

Savukārt alkoholiskais gogelmogels būs pa prātam pieaugušajiem gardēžiem. Šī dzēriena pamatā arī ir olas dzeltenums un cukurs, kuru lēnām sakuļ viendabīgā konsistencē un pēc tam pievieno un iekuļ šļuciņu ruma, konjaka, viskija, brendija vai stiprināta vīna, piemēram, heresu vai madeiru. Tad pievieno ledu vai arī kādu augļu sīrupu. To visu pārlej augstā glāzē un pasniedz ar kokteiļa salmiņu. Kokteili izrotā ar mandeļu skaidiņām vai pārkaisa ar kakao pulveri.

Foto: Shutterstock

Holandē, šo gogelmogela pamatrecepti nedaudz pārveidojot, tika radīts slavenais liķieris "Advokat". Olas dzeltenums tika sakults ar sāli un cukuru, pievienots konjaks un, nepārtraukti maisot, viss karsēts ūdens peldē līdz vārīšanai. Beigās nedaudz pievieno vaniļas ekstraktu, pārlej platās liķiera glāzēs, rotā ar putukrējumu un klāt pasniedz kokteiļa karotīti. Šādu biezu deserta liķieri nevis dzer, bet izbauda.

Gogelmogela recepšu variantu ir daudz un dažādi un tas dod iespēju pašam eksperimentēt un radīt vēl ko jaunu. Piemēram, pievienojot olu masai medu, iegūsi medus gogelmogeli, ar augļu vai ogu sulām piedevās tas būs labs, vasarīgs deserts. Var eksperimentēt arī ar sāli, pienu, stipru kafiju vai kakao, rīvētu šokolādi un kokosriekstu skaidiņām. Ļauj vaļu fantāzijai un izdomai!

Klasiska gogelmogela receptes

Lūk, trīs receptes no 1952. gadā izdotās grāmatas par gardu un veselīgu uzturu ("Книгa о вкусной и здоровой пищe"):

Viegli sakuļ vienu olu, pievieno 1 ĒK cukura, 2 ĒK salda vīna, šķipsnu sāls un visu krietni samaisa. Pārlej ar 3/4 glāzes pasterizēta vai karsēta piena, izkāš caur sietiņu. Vīna vietā var pievienot šķipsnu malta muskatrieksta.

Sakuļ olas dzeltenumu, pievieno 1 ĒK cukura, šķipsnu sāls, 2 ĒK salda vīna un 2/3 piena. Visu sakuļ viendabīgā masā, izkāš caur sietiņu un samaisa ar iepriekš sakultu olas baltumu. Pirms pasniegšanas izmaisa.

Olas dzeltenumu sakuļ ar 1 ĒK cukura, šķipsnu sāls un naža galu vanilīna. Pievieno 3/4 glāzes piena, sakuļ, izkāš un pasniedz.

Ja vēlas, pirms pasniegšanas dzērienu var atdzesēt.

Lai labi garšo!