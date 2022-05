Maigie spināti un pikantā avotkrese. Sešas garšas, ko meklēt lapu salātos

Rūgts, piparots, riekstains – visas šīs garšas piemīt lapu salātiem! Atliek tikai izvēlēties vēlamo un samaisīt pilnu bļodu svaiguma.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ja piekrāmēsi pilnu bļodu salātlapu pusdienās, tad kāds asprātis noteikti tevi nodēvēs par trusi un apjautāsies, vai tad no zāles var paēst! Ak, vai, asprātis noteikti nezina, ka salātlapas ir izcila skatuve, kur uzstāties tādām rokzvaigznēm kā vistas filejai, buratai un tomātu – gurķu ansamblim. Salāti ir tik sātīgi, cik sātīgas sastāvdaļas tiem pievieno. Un paši salāti arī nav nekādi pieticīgi fona dziedātāji. Katram no tiem ir savs skanējums un raksturs. Izvēloties salātus, ņem vērā to īpašības!



Maigais

Spināti, piena salāti, romiešu lapu salāti, ozollapu salāti, un ledus salāti un kornsalāti, saukti arī par jēra salātlapām. Visi uzskatītie ir laba salātu bāze, kas ļaus izcelties pārējām pievienotajām garšām.

Riekstainais



Par riekstaino noti salātos atbildīga eruka un kornsalāti. Tie labi garšo arī uzlikti uz sviestmaizēm.

Pikantais

Ja vēlies salātiem piešķirt pikantāku noti, tad kruzuļotie salāti jeb lollo salāti, avotkrese, sinepes un eruka būs īstā izvēle.

Kraukšķis

Ne tikai garšai ir nozīme, svarīga ir arī struktūra. Piemēram, kraukšķīgie salāti būtu godam nopelnījuši to, ka vārdu "kraukšķīgs" ierindo starp garšvielu nosaukumiem. Kraukšķīgums iedod salātiem īpašu piesitienu, un šo uzdevumu vislabāk uzticēt ledus un romiešu salātiem!

Rūgtais

Visam jābūt līdzsvarā, arī salātbļodā, tādēļ ļauj darboties cigoriņiem, endīvijām un eskariolam, lollo salātiem un mizunai.

Saldais

Šo titulu viennozīmīgi saņem mangolds – lapu biete. Tas ne tikai vizuāli skaisti izskatās, bet parūpējas par salduma klātbūtni salātos.

Lai gardi salāti!