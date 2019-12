Nav kartupeļu, nav svētku: kādus izvēlēties rasolam, kādus cepšanai krāsnī

Kas gan tie par svētkiem, ja galdā netiek celts rasols un 'Siļķe kažokā', kurus gatavojot neiztikt bez vārītiem kartupeļiem. Un svētku cepeša neatņemama piedeva, protams, ir zeltaini apcepti kartupelīši vai čagana kartupeļu biezputra. Tomēr, izvēloties kartupeļus, nezināšanas pēc, reizēm gadās salaist visu grīstē, un tad jāšķendējas, ka biezputra ir gluma kā klīsteris, bet rasolam novārītie tupeņi jūk ārā un nav sagriežami glītos kubiņos. Kā izvairīties no šīm kļūdām?

Pērkot kartupeļus tirgū vai veikalā, esam ļoti konservatīvi un izvēlamies tikai zināmus nosaukumus. Iespējams, tas tādēļ, ka mums joprojām trūkst informācijas par šķirnēm un to izmantošanu. Lai turpmāk tu jebkuru sarkanmizas kartupeli maldīgi neuzskatītu par 'Lauru', AREI Priekuļu pētniecības centrs ir izveidojis kartupeļu vārīšanas tipu sarakstu, kurā ir vērts iemest aci, dodoties uz veikalu vai tirgu pēc kartupeļiem rasolam, cepšanai krāsnī, biezputrai vai frī kartupeļiem.

A tips – novārītu bumbuļu virsma nav mainījusies, konsistence ir stingra, bumbuli pārgriežot, mīkstums valgs, vaskains, nav miltains, mīkstuma struktūra maiga, garša neitrāla, nav piegaršu. Šī tipa kartupeļu šķirnes būs piemērotas salātu un zupu, bet ne biezeņzupu pagatavošanai.

B tips – vārīti bumbuļi nedaudz miltaini, bet stingri, mīkstumam maiga, nedaudz valga struktūra. Kartupeļu šķirnes noderēs pasniegšanai kā ēdienu piedeva vārītā vai tvaikotā veidā, var izmatot salātos un kartupeļu frī gatavošanai.

C tips – vārīti bumbuļi ir ļoti miltaini, sausi, viegli irstoši, struktūra graudaina. Arī šo šķirņu bumbuļus var pasniegt pamatēdiena piedevai, ja ēdāji iecienījuši miltainus kartupeļus. Lieliski var pagatavot biezputru, kā arī izmantot cepšanai krāsnī.

D tips – pēc vārīšanas kartupeļi ir ļoti miltaini, pilnīgi iziruši, rupjgraudaini. No šādu šķirņu kartupeļiem iznāks tumīga biezputra vai biezeņzupa.

Nereti tips var tikt apzīmēts ar diviem burtiem, kas liecina, ka stingru robežu nav iespējams noteikt.

Plašāk audzēto kartupeļu šķirņu iedalījums tipos

A – Laura, Anushka, Montana, Impala;

AB – Esmee, Ranomi, Arielle, Alouette, Lorena, Soraya;

B – Marabel, Red Sonya, Bellarosa, Viviana, Cumbica, Georgina, Laudine, Danique, Solist, Wega, Baltic Rose; Birgit, Gala, Paroli, Madara;

BC – Exellency, Agria, Fontane, Carolus, Corsica;

C – Theresa, Diplomat, Agrie Dzeltenie.

Šefpavārs Ingmars Ladigs, kurš zināms kā Latvijas kulināro tradīciju celmlauzis, ir gandarīts, ka kartupeļi pamazām ieņēmuši vietu uz mūsu pusdienu galda ar stingru tendenci uz palikšanu.

Ladigs skaidro, ka, gatavojot ēdienu, katram jāpiemēro sava kartupeļu šķirne. Piemēram, kartupeļu pankūkām labi der sarkanās kartupeļu šķirnes, biezputrai kas miltaināks, frī kartupeļiem labāk izmantot jau selekcionētās šķirnes, jo galvenā frī kartupeļu īpašība ir cietes saturs un spēja koncentrēties garoziņā, lai kartupelis ir kraukšķīgs. Rasolam un citiem salātiem labāk izvēlēties stingrākas šķirnes kartupeļus, kas vārīšanās procesā nedrūp ('Laura', 'Anushka'). Mizot salātiem vajadzētu vēl siltus kartupeļus, lai vieglāk nāk nost miziņa, tad pilnībā atdzesēt, pārklājot trauku ar pārtikas plēvi vai dvielīti, lai miziņa neapkalst. Griezt labāk atdzesētus bumbuļus, lai kartupeļu kubiņi vai salmiņi nesalīp.

Kartupeļu biezputra, neskatoties uz vienkāršību, ir īsts meistarstiķis. Tās gatavošanai jāizvēlas miltainus kartupeļus. Tos nomizo, novāra mīkstus un nokāš. Svarīgākais moments ir vēl pavisam karstiem kartupeļiem pievienot nedaudz pienu, sviestu vai saldo krējumu. No padzisušiem kartupeļiem nekas labs nesanāks – biezputra sanāks staipīga un gluma. "Profesionālajā virtuvē kartupeļu biezputru gatavo arī no kartupeļiem, kas cepti ar visu miziņu. Tos krāsnī cep līdz gatavībai, tad izspiež caur kartupeļu spiedi (miziņa paliek spiedē), pievieno olīveļļu, dažādus garšaugus un pasniedz. Šāds biezputras sagatavošanas veids ir labs, ja kāds cieš no alerģijas pret piena produktiem. Man šādi patīk gatavot violetos kartupeļus, ko Latvijā selekcionē Priekuļu institūtā ar nosaukumu 'Blue Congo'," teic šefpavārs.

