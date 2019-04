Nenovērtētās skumbrijas: 11 receptes un padomi, kā veselīgās zivis iekļaut ēdienkartē

Zivis ir viens no veselīga uztura piekritēju ēdienkartes stūrakmeņiem, bet, stāvot pie svaigo jūras zivju stenda, daudzi mēdz apjukt piedāvājumā, ik reizi izdarot izvēli par labu tradicionālām vērtībām - lasim, forelei vai mencai. Šoreiz aicinām mainīt ierasto lietu kārtību un ielikt iepirkumu grozā treknās, sudrabaini svītrotās skumbrijas. Mēs paskaidrosim, kādēļ tā ir lieliska izvēle un kā garšīgi pagatavot šīs veselībai tik draudzīgās zivis.

Skumbrijas jeb makreles, gluži tāpat kā citas treknās zivis, ir ne vien bagātīgs olbaltumvielu, bet arī omega-3 taukskābju avots. Izrādās, skumbrija satur divas reizes vairāk omega-3 taukskābju nekā lasis, turklāt šī zivs ir arī maciņam draudzīgāka . Pavasarī nozvejotās skumbrijas ir liesākas, bet vasarā tauku daudzums šajās zivīs var sasniegt pat 30 procentu slieksni. Kā vēsta "Nutritionadvance", skumbrijās ir arī daudz "jaunības elementa" selēna un veselībai svarīgā fosfatidilserīna (480 mg uz 100 gramiem gaļas), kas palīdz saglabāt efektīvu smadzeņu šūnu darbību. Skumbrijas ir arī bagātīgs B12, A un D vitamīna avots - viena skumbrijas fileja nodrošinās tevi ar vairāk kā 100 procentiem no organismam nepieciešamās D vitamīna dienas normas. Kā skaidrojām iepriekš, tad tieši D vitamīns uztura speciālistu un ārstu ieskatā ir viens no tiem, kuru mūsu platuma grādos ar uzturu neuzņemam pietiekošā daudzumā.

No makreļu dzimtas zivīm sudrabainās, melni svītrotās Atlantijas makreles ir tās, kas visbiežāk pieejamas tirdzniecības vietās Latvijā. "Nutritionadvance" skaidro, ka Atlantijas makreles, salīdzinot ar karaliskajām makrelēm (Scomberomorus cavalla) un austrumu plankumainajām makrelēm (Scomberomorus maculatus), satur ļoti maz dzīvsudraba, tādēļ tās var droši iekļaut ēdienkartē pat divas reizes nedēļā, kā rekomendē ārsti un uztura speciālisti, kuri aicina, rūpējoties par sirds un asinsvadu slimību profilaksi, treknas zivis baudīt vismaz pāris reizes nedēļā.

Skumbrijām ir ļoti intensīva garša, kas ne kuram katram ir pa prātam, bet bieži vien šis aizspriedums sakņojas nezināšanā, kā zivis parezi pagatavot. Kulinārijā skumbrijas tiek plaši izmantotas gan ceptas, gan kūpinātas, gan sutinātas dažādās mērcēs. Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā tās pagatavot, ir cepšana krāsnī vai uz grila.

Kā sagatavot skumbrijas cepšanai

Skumbrijas noskalo un izķidā un ieziež ar olīveļļu gan no ārpuses, gan iekšpuses, un piepilda ar citrona vai laima šķēlēm, neaizmirstot arī par sāli un pipariem. Arī garšaugi nenāks par skādi. Pamīšus citroniem pievieno arī svaigus diļļu, pētersīļu, timiāna vai rozmarīna zariņus.

Ar garšaugiem, garšvielām un citrusaugļiem pildītas skumbrijas var cept cepeškrāsnī vai uz grila. Zivis grilē aptuveni septiņas minūtes no katras puses. Ja skumbrijas cep cepeškrāsnī, tad to dara aptuveni 200–220 grādos 25 minūtes. Skaistākam izskatam un labākai garšai, cepot zivis cepeškrāsnī, tās ieteicams apgriezt otrādi, kad pagājusi puse no cepšanas laika.

Kā izmantot konservētu skumbriju

Tievētāji un sporta draugi zivju konservu plauktos visvairāk iecienījuši konservētu tunci, bet arī konservēta skumbrija ir lieliska izvēle, turklāt tā būs lētāka nekā tuncis. Lai izvairītos no liekām kalorijām, izvēlies savā sulā konservētu makreli, ko vari gan likt uz maizītēm, sajaucot ar sīki sakapātiem lociņiem, gan izmantot salātu gatavošanai.

Lūk, 11 receptes skumbrijas iekļaušanai ēdienkartē, starp kurām atradīsi arī ideju, kā no svaigas, saldētas skumbrijas pagatavot izcili gardu uzkodu, kas var sacensties pat ar mazsalīto lasi.

