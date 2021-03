Nesakul sviestā! Putukrējuma putošanas viltības

Saputosi par maz, būs šķidrs, kulsi par daudz – saies sviestā. Putukrējumam patiesi ir cimperlīga daba. Bieži esmu saskārusies ar to, ka neizdodas to saputot cietās putās, bet no šķidra saldā krējumā tas uzreiz pārtop sviestā. Izrādās, ka ir putukrējuma putošanas knifi, par kuriem "Tasty" stāsta kūku meistare Ilze Kupča.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vispirms jāizvēlas saldais krējums ar vismaz 35 procentu tauku saturu. "Veikalos nopērkami saldā krējuma izstrādājumi ar mazāku tauku saturu. Bet, ja tauku saturs būs mazāks par 35 procentiem, tad patiešām putukrējums neputosies. Bieži tieši ārzemju ražotāji piedāvā izstrādājumus lielos iepakojumos ar zemu tauku saturu, bet es nekad tos nepērku. Tie paredzēti saldajiem ēdieniem, bet tie ir pliekani. Tas ir neīsts putukrējums, it kā būtu no flakoniņa. Lai gan – arī no flakona var pūst īsto putukrējumu, vien nepieciešama flakona pistole. Es izvēlos treknu putukrējumu un mazos Latvijas ražotājus, mazās saimniecības, jo šķiet, ka to putukrējumi ir labāki. Esmu pamanījusi, ka dažreiz paši ražotāji, arī Latvijas, saražo dažādus brīnumus, un tad nevar saprast, kāpēc saldais krējums labi neputojas. Es uzticos mazajiem ražotājiem, kas ražo treknu putukrējumu – kā mājās gatavotu."

Ja nevar saputot putukrējumu, iespējams, tas nav pietiekami atdzesēts. Saldais krējums pirms gatavošanas jātur ledusskapī vismaz divas stundas. Temperatūra ietekmē saldā krējuma putošanu. Atdzisušu saldo krējumu liek traukā un pievieno cukuru vai vaniļas cukuru garšai un smaržai. "Ja vienkārši saputo saldo krējumu bez cukura, tam nebūs garšas, un daudziem cilvēkiem tāds nepatīk, šķiet pliekans. Mazliet cukura tomēr būtu jāpievieno – uz puslitru saldā krējuma liek trīs ēdamkarotes cukura un pustējkaroti vaniļas cukura," stāsta Ilze Kupča. Ja saldais krējums neputo, var pirms putošanas vai tās sākumā piespiest ēdamkaroti citrona sulas. "Tas palīdz saputoties ātrāk un stingrākās putās. Turklāt citrona sula dod svaigumu. Vienīgi jārēķinās, ka putukrējums var saskābt ļoti ātri, tāpēc jāliek ledusskapī."

Nedrīkst uzreiz putot ar mikseri ātrākajā režīmā. Sākumā jāputo lēnām, lai cukurs izkūst un tad var palielināt apgriezienus. "Ja gribas ātri sakult putukrējumu, tad var neizdoties. Putukrējumu ir grūti putot, ja sāk ar miksera ātro funkciju, jo tā sadala saldo krējumu, tas ilgi putojas un ātri pārveidojas sviestā." Bet arī tad saldais sviests nav jāmet ārā. "Pievienojam olas un miltus un cepam cepumus. Vienkārši liekam ar karoti uz pannas un cepam. Izdodas gardi cepumi."

Ja visu putukrējumu uzreiz neapēd, tad trauka apakšā tas sasulojas. "Tas ir normāli, bet to var samaisīt un būs mazliet šķidrāks putukrējums. Tomēr putukrējums ir tas produkts, kas būtu jāapēd vai jāizlieto uzreiz. Putukrējums nav domāts glabāšanai. Ja gribas to glabāt, tad jāpievieno želatīns, bet es uzskatu, ka putukrējums ir jāputo īsi pirms pasniegšanas," stāsta kūku meistare.