Novecojuši etiķetes principi, kas mājas viesībās vairs nav aktuāli

Ir vēlme sarīkot mājās nopietnākas svinības lielā pulkā? Vai kādu kokteiļu vakaru? Nekad nav par vēlu atsvaidzināt zināšanas par etiķeti, kas jāielāgo mājas viesību laikā. It īpaši tad, ja šādas viesības nav rīkotas ilgāku laiku un ir pienācis 2023. gads. Laiki ir mainījušies, tāpat kā tas, kas aktuāls mūsdienu etiķetē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Par to, kas aktuālajā etiķetē šobrīd novecojis, vietnē "TheKitchn" atklāj modernās etiķetes eksperte Maika Meiere un etiķetes pazinēja un sociālo prasmju grāmatas jauniešiem autore Ketrīna Ņūmena.

Formālas vietu norādes un smagi sudraba galda piederumi



Sensenos laikos jaunajam pārim kāzās dāvināja lielas trauku servīzes un dārgus galda piederumus, jo katrai jaunajai ģimenei pēc savienošanās laulībā taču jāprot sarīkot smalkas vakariņas. Šobrīd mājas viesības ir racionālākas un, būsim godīgi, lētākas. Ja senāk tradīcijas pieprasīja galdā likt nospodrinātus sudraba galda piederumus, tagad neformālās viesībās izmantojam "parastas" ikdienas lietas.

Tāpat arī ar galda klāšanu – ja agrāk strikti pieturējās, ka tējas servīzes vai kafijas servīzes ir noteiktos izmēros, mūsdienās viss ir universāla izmēra. Vairs nesatraucamies par to, ka galdā jāliek trīs dažāda izmēra mazās karotītes.

Formāli ielūgumi



Klimata krīzes un digitālajā laikmetā formāli ielūgumi, kas izsūtīti ar pasta starpniecību uz viesa adresi, vairs nav aktuāli. Vai mēs maz zinām tuvāko draugu precīzas adreses un pasta indeksus? Etiķetes eksperti norāda, ka digitālajā laikmetā katrs var sagatavot pievilcīgus virtuālos ielūgumus, ko izsūtīt ar e-pasta starpniecību. "Mans ieteikums – izsūtāmā ielūguma stilam un metodei jāreflektē tas, cik formāls ir pasākums," norāda Meiere.

Viena ēdienkarte, kas der visiem ēdājiem



Viesību rīkotāji – namamātes un namatēvi – aizvien biežāk uztraucas par savu viesu unikālajām vajadzībām, it īpaši tādām, kas attiecas uz uztura ierobežojumiem, alerģijām un ētiskajām izvēlēm. Tas, protams, ir lieliski. "Vai nu izdariet to [ēdienkartes plānošanu] ļoti labi, vai iesakiet viesim ierasties ar "groziņu"," Ņūmena ir tieša. Nepietiekoša atdeve tikai padarīs situāciju neērtu. Tāpēc, ja zini, ka nespēsi pagatavot ko tiešām baudāmu viesim, kas ir, piemēram, vegāns vai ar glutēna nepanesamību, negatavo speciālo maltīti tā, lai tā jāēd pilnīgi visiem viesiem. Lielākoties ļaudis ar uztura ierobežojumiem ir saprotoši un paši par to spēs padomāt.

Visi sēžas pie galda ēd vienlaikus



Tradicionālā etiķete paredz, ka personai, kas sēdusies pie viesību galda, jāpagaida, kad būs apsēdušies visi pārējie viesi, pirms pasniegt ēdienu un sākt ēst. Tas ir jauks žests, taču Ņūmena iesaka būt elastīgākiem, lai izvairītos no tā, ka labi nodomi pāraug klajā nepieklājībā. "Tādā veidā tu vari kļūt par pārlieku kritisku klātesošo," saka etiķetes eksperte. "Ļaujies plūsmai."

Dzimumos balstīts sēdvietu plāns



Vai esat dzirdējuši par principu, ka, plānojot sēdvietas, pie galda jāsēdina "vīrietis-sieviete-vīrietis-sieviete"? Tāpat ar ieražu, kad pie galda klātesošos iepazīstina ar novēlojušos ciemiņu, un vīriešiem jāpieceļas, kamēr sievietes paliek sēdus.

Tas gan nenozīmējot, ka galda kartes vai sēdvietu plānošana ir pilnīgs faux pas. "Man joprojām patīk galda kartes, jo tās palīdz plānot sēdvietas, kas savukārt palīdz radīt sociāli nepiespiestu gaisotni, ja cilvēki ar līdzīgām interesēm ir nosēdināti blakus," stāsta Meiere. Domā mazāk par obligātiem blakus sēdošajiem un aklajiem randiņiem pie galda, bet gan vairāk par to, kuri blakussēdētāji tiešām izbaudīs sarunas viens ar otru.

Pārpalikumu neņemšana līdzi uz mājām



Ņūmena atklāj, ka viņas desmit gadu ilgajā pieredzē kā etiķetes konsultantei, šī šķietami labdabīgā tradīcija – ierasties uz viesībām ar savu groziņu – bieži vien ir cēlonis aizvainojumam. Galvenokārt par to, vai tas ir pieņemami, ka pēc viesībām līdzi uz mājām ņem sevis atnestā ēdiena pārpalikumus? Vēl viens provokatīvs jautājums – vai ir nepieklājīgi palūgt līdzi jebkāda veida pārpalikumus pēc viesībām?

Tas, kā mēs par to jūtamies, iesakņojies katra paša kultūrā, bet lielākoties par šādiem jautājumiem nav vērts uzmest lūpu, norāda Ņūmena. "Ir pieņemami palūgt, ko vēlies, un izteikt savas sajūtas par šādu lūgumu," skaidro etiķetes pārzinātāja.

Vecmodīgas galda manieres



Vai drīkst nenovilkt cepuri? Vai atraugāties ir nepieklājīgi? "Man šķiet, ka viss, kas attiecas uz mūsu ķermeņa funkcijām un reprezentāciju, nav pakļaujams kritikai šobrīd," saka Ņūmena. Cepure var aizsegt plikpaurību vai kādu nopietnu slimību, atrauga var būt refluksa simptoms. "Ja tas tev nekaitē, pieņem to, ka tas nav rupji," rezumē Ņūmena.