Pannu nekad nevar būt par daudz jeb kā veidot savu pannu kolekciju

Kāpēc kotletes pēc mammas receptes vislabāk ceptas vienā noteiktā pannā, bet olas nekad nepiedeg citā pannā? Pareizās pannas izvēle ir liela lieta, tāpēc – jo vairāk pannu virtuvē, jo labāk! Par to, kādām pannām vajadzētu būt tavā pannu kolekcijā, stāsta virtuves trauku un piederumu ražotāja "Fissman" pārstāve Latvijā Kristīne Giņko.

"Daudzpusīgie kareivji" - universālā panna un dziļā panna

Kā jau liecina tās nosaukums, universālā panna dažādiem mērķiem var noderēt ik dienas. Vienlaikus, ja ir izšķiršanās par vietu un investīciju, tad tās vietā var iegādāties dziļo pannu.

Dziļās pannas var pildīt ļoti daudz funkciju - cept un sautēt, vārīt zupu un gatavot mērci. No visa pannu darbu klāsta, dziļās pannas nespēj uzcept tikai pankūkas, jo to malas ir pārāk augstas pankūku ērtai apgriešanai. Ja dziļās pannas rokturis ir noņemams, tad tā iegūst vēl citu funkciju – to var izmantot cepšanai krāsnī.

Grilpanna – garšas baudu dažādošanai mājās

Grilēšanas vēsture esot meklējama vēl 17. gadsimtā un tās izcelsmi saista ar aravaki cilts indiāņiem, kas dzīvoja Karību jūras salās un Dienvidamerikā. Viņi savu gatavošanas metodi, kur virs liesmas tika cepta uz nūjām uzsprausta gaļa, sauca "barbacoa". Šo ideju tālāk pārņēma spāņu iekarotāji un cilvēki, kas bija emigrējuši uz Ziemeļamerikas dienvidaustrumiem.Grilēšana un tajā izmantotās "ierīces" vai izejvielas gadsimtu gaitā attīstījās, līdz mēs esam raduši iespēju panākt "grila" efektu arī mājas virtuvē.

Galvenā atšķirība starp parastajām cepešpannām un grilpannu ir virsma. Ja pirmajām tā ir plakana, tad pēdējām – rievota. Šīs rievas palīdz atdalīt sulas, kas rodas, gatavojot ēdienu, no paša produkta, ko cep uz pannas. Tā ēdiens netiek nedz sautēts, nedz vārīts, bet tieši grilēts. Pēc tam šīs sulas var izmantot mērces pagatavošanai. Turklāt, gatavojot uz grilpannām, būs mazāk tvaika, kas var būt svarīgi, ja virtuve ir neliela.

Cepšana uz grilpannām maina ēdiena garšu. Brīdī, kad no pārtikas produkta cepoties iztek sula un nonāk uz pannas karstās virsmas, starp rievām, tā uzkarst, iztvaiko un iesūcas atpakaļ ēdienā, kas tiek gatavots. Tas piešķir šo "dūmakaino" garšas nokrāsu ēdienam, kas unikāla tieši grilam.

Papildu iepriekš minētajām īpašībām, čuguna grilpannas ļauj uzturēt vienmērīgu siltumu, kas noteiktiem ēdieniem ir svarīgi.

Vokpanna – ātrai un daudzveidīgai gatavošanai

Dažādi avoti liecina, ka vokapannas izcelsme meklējama pirms 2000 gadiem senajā Ķīnā, kad valdīja Haņu dinastija. Tās nosaukums cēlies no Kantonas dialekta vārda ar nozīmi "katls gatavošanai". Agrīnās vokpannas bija no čuguna, tāpēc tās bija īpaši izturīgas. Lēš, ka vokpannas savu popularitāti iemantoja, jo tās bija ērti pārnēsāt un tajā varēja gatavot visdažādākos ēdienus.

Vokpannas joprojām ir vienas no daudzpusīgākajām pannām, kādas ir pieejamas. Tās var izmantot vienkārši cepšanai un ēdienu gatavošanai augstā temperatūrā, sautēšanai, fritēšanai, vārīšanai, tvaicēšanai, kūpināšanai.

Vokpannās ēdienu var pagatavot salīdzinoši ātri, turklāt tās ir ērtas, ja receptē ir daudz, dažādu sastāvdaļu, kā arī nepieciešams izmantot mazāk taukvielu nekā parastajās pannās. Vienlaikus "vok" specifika paredz, ka sastāvdaļas būs gana smalki jāsagriež un gatavojot jāmaisa, lai maltīti pagatavotu vienmērīgi.

Gardēžiem - pankūku panna

Pankūkas ir vienas no senākajiem zināmajiem ēdieniem – lēš, ka tās gatavoja jau pirms 30 tūkstošiem gadu Akmens laikmetā. Ne velti pētnieki pirms 5300 gadiem mirušā ledus cilvēka Otzi vēderā atklāja tieši pankūku atliekas.

Tāpēc nav brīnums, ka pankūkas ir pelnījušas pašas savu pannu, kas lieti noderēs tiem, kuriem iet pie sirds šā garduma bieža gatavošana. Tās, protams, arī variē dažādos veidos, taču galvenā pazīme – pannai praktiski nav maliņu. Tā pankūkas – plānās, rauga, amerikāņu un citas – ir ērtāk apgriezt.

Optimālais pankūku pannas diametrs ir 20-24 cm. Kam jāpievērš uzmanība? Pankūku cepšanai nepieciešama augsta temperatūra, tāpēc labāk izvēlēties čuguna pannu vai pannu ar daudzslāņainu pretpiedeguma pārklājumu. Šādi trauki ir izturīgi pret ilgstošu karstuma iedarbību.

Ilgmūžīgā čuguna panna

Kā virtuves piederums čuguna pannas pazīstamas krietni sen. Tās pirmsākumi meklējami senajā Ķīna jau 220. g. p.m.ē. Savukārt Eiropā metāla liešana izplatījās 16.gs., kad arī parādījās metāla virtuves priekšmeti. Patieso "bumu" tās piedzīvoja pēc 1707. gada, kad Ābrams Darbijs patentēja metāla liešanas metodi, ar kuru dzelzs un misiņa izstrādājumus varēja sākt ražot masveidā.

Čuguna panna var būt ļoti vērtīga investīcija, jo tā var kalpot paaudzēm. Vēl vairāk, kad čuguna panna sakarst, tad tā paliek karsta, tas nozīmē arī mazāku energoresursu patēriņu. Turklāt šo pannu var izmantot gan uz plīts, gan cepeškrāsnī.

Čuguna pannas lieliski der gaļas apcepšanai, ilgstošām sutināšanām noteiktā temperatūrā, gatavot uz šīm pannām var teju jebko. Tomēr ir dažas lietas, no kurām der izvairīties. Piemēram, tajās jāizvairās gatavot produkti ar augtu skābes saturu (citrona sula, etiķis u.tml.), jo šī skābes atbrīvo nedaudz metāla molekulu un tas var radīt metālisku piegaršu ēdienam. Kaut arī ēdiena kvalitātei tas nekaitē, tomēr piegarša nav patīkama. Tāpat čuguna pannas lieliski apbrūnina ēdienu un veido kraukšķīgu garoziņu, taču "smalkākai gaļai", piemēram, zivīm čuguna pannas ne vienmēr der, jo tās var piecepties virsmai, saplīst, kad tās mēģināsiet dabūt nost u.tml.