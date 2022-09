Pašu spiesta ābolu sula ziemai. Kur un kā to darīt

Neraugoties uz to – ir vai nav ābolu gads, visiem, kam pieder lielāks vai mazāks ābeļdārzs, rudenī pienāk brīdis, kad ābolu birumu zem ābeles nevar vairs pārstrādāt ābolkūkās un biezeņos. Tad jāmeklē maisi un jābrauc sulu spiest.

Ābolu sula no pašu āboliem ir pieprasīts pakalpojums. Un, kur ir pieprasījums, tur arī piedāvājums. Spiež visā Latvijā, sulu tecina gan klienta tarā, gan piedāvā 3 – 10 litru maisiņus ar krāniņu, kā arī stāvpakas – tie paši maisi, tikai stingrāki, saturīgāki un uztupināmi uz kādas virsmas. Cena par spiešanu no 1,90 eiro par 3 litru iepakojuma līdz pat 5 eiro. Ir spiestuves, kas noteikušas minimālo spiešanas apjomu, piemēram, 50 vai 100 kilogramus ābolu. Ja āboli papildus jāpārlasa vai jāmazgā, cena ir augstāka, ja vienkārši sabērti spiedē bez izlases – zemāka.

Dažās spiestuvēs piedāvā ābolu sulai pievienot kādu garšu, piemēram, bieti, ķirbi vai bumbieri.

To, vai atmaksājas vest ābolu sulu spiest, katram jāizrēķina pašam, sulas pakas cenai pieskaitot klāt iztērēto benzīnu un patērēto laiku, ābolus lasot. Taču ābolu sulai no pašu āboliem ir arī naudā nenosakāma vērtība, un tā ir lieliska Ziemassvētku dāvana vai ciemkukulis!

Ābola ceļš līdz sulai

Sulu spiešanas pakalpojumus piedāvā arī Māris Dolbe "Sarkaņos". Viņš sulas spiež tikai 5 litru iepakojumā ar krāniņu, par vienu iepakojumu prasot četrarpus eiro. Cenā ietilpst ābolu mazgāšana un puvušo ābolu izlasīšana; ja ābols bojāts daļēji, puvuma vieta tiek izgriezta, tālāk ābolus izspiež, sulu pasterizē, noputo un iepilda maisā. To, cik daudz ābolus vienā reizē vest, nosaka pats klients – Māris spiež gan no viena maisa, gan desmit.

Taujāts par sulas spiešanas padomiem, Māris labprāt ar tiem dalās, jo ir vairāku gadu pieredze: "Pirmkārt, visgardākā sula sanāk no gataviem āboliem. Pašlaik vissulīgākie un saldākie ir rudens āboli, ziemas šķirnēm vēl jāpagaida līdz oktobra vidum vai pat beigām. Atkarībā no šķirnes no trīs maisiem ābolu sanāk 35–50 litri sulas. Otrkārt, nevajadzētu ābolus vākt maisos nedēļas garumā pa mazumiņam, jo maisa apakšā esošie augļi sāks bojāties. No salasītajiem āboliem sulu vēlams izspiest divu, trīs dienu laikā. Saguruši, nedēļu maisā pavadījuši āboli nedos labāko svaigumu un aromātu. Protams, ka visideālākie āboli sulai ir gatavi, bet ne pārgatavojušies, un bez bojājumiem."

70 % sulīgums

Aktieris un augļkopis Gatis Gāga saimnieko Ugālē. Viņa āboli un sula ir pieprasīta prece gan Kurzemes pusē, gan Rīgā. Gatis piedāvā sulu ne tikai iegādāties, bet izspiest no pašu āboliem – trīs litru maiss maksā divus eiro, pieejami arī piecu litru iepakojumi un stāvpakas. Minimālais daudzums ābolu spiešanai esot 100 kilogrami – apmēram trīs cukura maisu izmērā. Tāpat "Gāgas ābolos" var izspiest ābolu sulu ar dažādām piedevām, piemēram ķirbi. Gatis iesaka spiest proporcijās 70 % ābolu, 30 % ķirbja.

Sula izspiesta! Ko tālāk?

Taujāts, vai ir kāda īpaši sulīgu ābolu šķirne, Gatis teic, ka ābols jau pats par sevi ir sulīgs. "Sulīgums atkarīgs no ābolu gada. Piemēram, šogad nav sulas gads – ja pērn no ābola varēja dabūt 80 % sulas, tad šogad ir par 10 % mazāk," stāsta Gatis. Viņš arī uzskata, ka spiest no saviem āboliem sulu atmaksājas divos gadījumos: pirmkārt, ja līdz spiešanas vietai nav tālu jābrauc, otrkārt, ja klientam svarīga konkrētās ābolu šķirnes sula. Piemēram, man ir klients, kas brauc spiest "Safrāna pepiņu", jo no šīs sulas gatavo vīnu."

Svarīgi ir izspiesto sulu pareizi transportēt uz mājām. Ja izvēle kritusi uz parasto maisu ar krāniņu, bez kartona kastes, svarīgi pārliecināties, vai bagāžniekā nav asu priekšmetu, kas varētu maisus pārdurt.

Arī uzglabāšanai ir nozīme – nevajag sulu turēt uz palodzes tiešos saules staros, ideālā uzglabāšanas temperatūra ir līdz +20 grādiem. Pakas nevajadzētu pārvietot, turot aiz krāniņa – tas notrūks un visa sula būs pa grīdu!

Lejot sulu glāzē, jāparūpējas, lai maisā neiekļūtu gaiss, tādēļ krāniņam jābūt vērstam uz leju.

Lai gardas sulas un to pielietojums!