Pieci veidi, kā pagatavot pierasto un mīļo kartupeļu biezputru ar jaunām garšas niansēm

Kartupeļu biezputra ir kā uzticams draugs, kurš spēs sasildīt, kad ārā ir drēgns, iepriecināt, kad bēdīgi un nomierināt, kad vajag mierinājumu. Taču nekādus pārsteigumus no kartupeļu biezputras, šķiet, sagaidīt nevar – viss par to zināms. Un tomēr – tikai dažas jaunas sastāvdaļas, un arī kartupeļu biezputras garšu var atklāt no jauna.

Īsta kartupeļu biezputra ar tehnoloģijām ir uz jūs – ātra gatavošana blenderī te neder. Kartupeļu biezputrai vajag laiku un roku darbu ar dakšu, karoti, stampiņu. Arī dažādas sastāvdaļas biezputrai labāk griezt ar rokām.

Kartupeļu biezputra ar spinātiem un vasabi

Svaigi vārītus kartupeļus samīca un noliek maliņā. Spinātus kārtīgi no mazgā un nedaudz nosusina – mitrums, kas paliek, būs labs tvaicētājs un izgaros. Liellapu spinātus, iespējams, vajadzēs mazliet sagriezt. Spinātus liek pannā, uzliek vāku, un jau pēc pāris minūtēm tie ir iztvaicējušies. Spinātu daudzums jāskatās uz aci. Receptēs minēts, ka uz divām trešdaļām kartupeļa jāplāno viena spinātu lapa, bet kurš gan gatavs tādai grāmatvedībai. Jāvadās pēc sajūtas!

Laiks spinātus pievienot kartupeļiem. Pievieno tiem arī gabaliņu sviesta, siltu pienu un visu kārtīgi sakuļ Kulšanas beigās pievieno arī sauju rīvēta Čedaras vai Parmezāna siera. Un pašās beigās – pārsteigums! Pievienojam mazliet vasabi – gan interesantākai garšai, gan krāsai.

Šādu biezputra lieliski sader ar treknām zivīm, piemēram, ceptu lasi.

Kartupeļu biezputra ar sinepēm un āboliem



Šī recepte nāk no Francijas "ābolu galvaspilsētas" Normandijas, tādēļ šajā kartupeļu putrā ābolus izmanto bagātīgi. Ābolu un kartupeļu proporcijas: 1:1. Kartupeļus nomizo, sagriež nelielos kubiciņos, vāra, līdz gandrīz mīksti. Ābolus nomizo, izgriež serdes, sagriez kubiciņos un kartupeļu vārīšanās beigu posmā liek klāt kartupeļiem un visu vāra kādas 10 minūtes. Kad mīksti gan kartupeļi, gan āboli, nokāš ūdeni, ļauj izgarot liekajam mitrumam. Bagātīgi pievieno sviestu (franču receptes bez sviesta nemēdz būt!) un franču sinepes (vai jebkuras maigas sinepes, asās nederēs, pārāk intensīva garša).

Pasniedzot pārkaisa ar sakapātiem pētersīļiem. Lieliski garšo ar visa veida gaļu, kurai piestāv sautēti āboli, vistas vai cūkas cepetis būs ideāli šīs kartupeļu biezputras pārinieki.

Kartupeļu biezputra ar ceptiem ķiplokiem un olīveļļu



No ķiploka asuma nav jābaidās. Svaigs un cepts ķiploks – tie divi dažādi produkti. Ķiplokā ir diezgan daudz augļu cukura. Cepot tas sāk karamelizēties, un šī garša ir daudz izteiktāka nekā ķiploka tradicionālais asums. Tādēļ kartupeļu biezputras vajadzībām droši var likt cepeškrāsnī vairākas ķiploku galviņas. Ja lielākas, tās pārgriež uz pusēm, nedaudz apslaka ar olīveļļu un 15 minūtes cep 200 grādu temperatūrā līdz skaistam zeltainumam. Kartupeļus arī liek jau vārīties.

Kad ķiploki gatavi, no tiem izspiež aromātisko, viegli saldeno mīkstumu un pievieno vārītajiem kartupeļiem. Visu kārtīgi sastampā un pārlej ar labu, kvalitatīvu olīveļļu.

Šī būs kartupeļu biezputra ar nobriedušu raksturu, ar nedaudz saldenu, tomēr spēcīgu garšu. Tai lieliski piestāv dažādi pagatavota sarkanā gaļa – no strogonova līdz steikam.

Kartupeļu biezputra ar kastaņiem, timiānu un ingveru



Krāsnī cepts ēdamais kastanis pats par sevi atgādina mazliet saldenu kartupeļi. Taču, ja to pagatavo kopā ar garšvielām un tad pievieno kartupeļu biezputrai, rezultāts ir karalisks, it kā tā pati kartupeļu biezputra un tomēr – pavisam īpaša, grezna garša.

Krāsnī ceptus kastaņus (pāris saujas, ne vairāk) noloba, ieliek bļodā. Pievieno timiāna zariņu, rozmarīna zariņu un ingvera gabaliņu īkšķa trešdaļas lielumā. Visu pārlej ar karstu pienu un ļauj 10 minūtes garšām savilkties.

Pēc tam izņem timiānu, rozmarīnu un ingveru no piena. Sastampā kastaņus ar pienu putriņā un to visu pievieno vārītiem kartupeļiem. Pievieno dāsnu sviesta pikuci un visu kārtīgi sastampā, beigās arī sakuļ.

Šo izsmalcināto kartupeļu biezputru vislabāk pasniegt kopā ar maza mazizmēra medījumu – pīle, trusis vai paipalas būs lieliska izvēle.

Kartupeļu biezputra ar laimu un čili



Kādēļ gan kartupeļu biezputru kādreiz nevarētu baudīt Āzijas garšu noskaņās? Sastampā kartupeļus un pievieno pāris ēdamkarotes olīveļļas, šķipsnu sāls, viena laima sulu un sarīvētu tā miziņu, vienu sakapātu čili bez sēklām un, ja garšas kārpiņas atļauj, sasmalcinātu kinzu. Visu kārtīgi samīca un sakuļ. Pierastās kartupeļu biezputras vietā pagatavots ēdiens ar eksotisku garšu.

Šādai kartupeļu biezputrai piestāvēs garneles, baltās gaļas zivis vai jebkuras citas jūras veltes.