Pieci vienkārši, bet svarīgi knifiņi, lai veiksmīgi pagatavotu saldētu zivi

Zivis ikdienā nepelnīti aizmirstam – ēdam pārāk reti, jo liekas sarežģīti tās tīrīt un gatavot. Tomēr veikalu piedāvājums šobrīd ir gana plašs, tāpēc arī iesācējam ir iespēja tikt pie jau izķidāta filejas gabaliņa – kā svaiga, tā saldēta. Tā kā bieži vien saldēta zivs ir ērtāk uzglabājama, jo nav jāuztraucas, ka tā sabojāsies, šoreiz viesīsim skaidrību, kas jāņem vērā, lai to veiksmīgi pagatavotu. Nevienam taču nepatīk ūdeņaina un līdz galam neizcepta zivs.

Vai saldēta zivs obligāti jāatlaidina? Ko dos tas, ka pirms gatavošanas zivi noskalosi un nosusināsi? Skaidrību vieš virtuves eksperti no vietnes "Allrecipes.com".

Liesākas zivis droši sāc gatavot bez atlaidināšanas



Lai gan varētu šķist, ka treknākās zivis, piemēram, lasi var gatavot bez atlaidināšanas, tā vis nebūs. Tieši liesākas saldētās zivis – menca, tilapija, asaris, paltuss un citas baltās zivis – būs tās, kuras gatavot tikko izņemtas no saldētavas bez atkausēšanas. Tas tāpēc, ka tajās ir mazāk tauku, mazāk mitruma un gatavošanas laikā tās nekļūs ūdeņainas.

Tāpat nevajadzētu aizmirst par zivs gabaliņa izmēru – pieturies pie mazākiem zivs gabaliņiem, nevis veselas zivs, palielas filejas vai steika gabalus. Ja gabals būs pārāk liels, vidus var palikt jēls un auksts.

Izvēlies atbilstošu gatavošanas metodi



Ne visas metodes derēs, lai ideāli pagatavotu saldētu zivi. Ja grasies pagatavot saldētas zivs gabaliņus, tad necep tos pannā uz plīts. Kāpēc? Zivs apbrūnēs, no tās strauji izdalīsies mitrums, bet tā nevis cepsies, bet sutināsies, līdz ar to būs mitra.

Saldētu zivi labāk cept krāsnī, vārīt, tvaicēt vai plaucēt. Īpaši garda zivs sanāks, ja to tvaicēsi – rezultāts būs maigs un mutē kūstošs. Īpaši pateicīga ir cepšana krāsnī grila režīmā uz augšējā krāsns iedalījuma (broiling), jo tad zivs ne vien izcepsies, iztvaikojot liekajam šķidrumam, bet arī skaisti apbrūnēs, kas zivij piešķir patīkamu garšu.

Noskalo saldētu zivi un kārtīgi nosusini



Šis princips jo īpaši ir svarīgs, ja zivi cepsi krāsnī. Pirms gatavošanas noskalo zivs fileju zem aukstas ūdens strūklas, kas atbrīvos tās virsmu no ledus kristāliņiem. Bet pēc tam nosusini to ar papīra dvielīti, lai atbrīvotos no liekā mitruma. Šādi priekšdarbi nodrošinās, ka zivs vienmērīgi izcepsies un skaisti apbrūnēs.



Esi gatavs upurēt zivs ādu



Ņemot vērā to, ka saldēta zivs gatavošanas laikā izdala mitrumu, būs grūtāk panākt skaisti kraukšķīgas zivs ādas efektu (ja vien tā nav svaiga zivs vai iepriekš atkausēta). Vairākkārtēji mēģinot zivi apcept, āda tāpat varētu būt mīksta, un tur neko nevar padarīt. Labākais, ko darīt – vai nu nogriezt ādu no zivs gabaliņa uzreiz (ja tāda ir, protams), vai pēc pagatavošanas.



Saldēta zivs jāgatavo ilgāku laiku

Šis knifiņš patiesībā jāiegaumē, gatavojot jebkuru saldētu un neatlaidinātu produktu. Ja laika taupības nolūkos zivi pirms gatavošanas neatlaidini, tad atceries, ka to nāksies gatavot dažas minūtes ilgāk. Ja receptē norādīts, ka zivs jācep 15 minūtes, rēķinies, ka neatlaidinātu zivi krāsnī cepsi vismaz 20 minūtes.

Nu, lūk, kad atsvaidzinātas zināšanas par zivs gatavošanu, laiks teoriju pielietot praksē – zemāk atradīsi lērumu recepšu no "Tasty.lv" krājumiem, lai kaut reizi nedēļā izbaudītu zivs maltītes!