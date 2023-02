Plaucētas, kultenī, ideāli izvārītas: olu padomu izlase perfektām brokastīm

Bagātīga brokastu maltīte var sastāvēt ne tikai no siltas putras vai pankūkām, kā rāda mūsu ēšanas ieradumi. Viens no labākajiem veidiem, kā sākt dienu – ar spēcinošu omleti, kurā paslēpti dārzeņi, kādu mīksti vārītu olu vai perfekti gaisīgu kulteni. Bet vai tu proti pagatavot olas vismaz piecos dažādos veidos?

Lai brīvdienu brokastošanu padarītu interesantāku, vērts apgūt dažādas olu gatavošanas tehnikas. Viena lieta ir iemācīties izvārīt olas piecās dažādās mīkstuma pakāpēs, pavisam cita – ūdens virpulītī noplaucēt olu, lai izdotos ideālā plaučola, kuru likt uz kraukšķīgas maizes šķēles un pārliet ar Holandes mērci. Un neaizmirsīsim par vēršacīm – arī tās pagatavot ir atsevišķa māksla.

Ja šķiet, ka neko no pieminētā neproti, nebēdā – laika gaitā "Tasty.lv" esam rakstījuši un snieguši padomus par olām no visdažādākajiem aspektiem. Gan to, kā noteikt, vai olas nav sabojājušās, gan to, cik ilgi tās jāvāra, gan daudzām citām gudrībām! Vērts pieglabāt grāmatzīmēs šo apkopojumu, jo tas noderēs visām dzīves brokastu situācijām, kad ledusskapī esi apstājies pie olu kastītes un zini, ka no olām būs jāpagatavo kas izcili gards.

Kad apgūtas zināšanas par to, kā pagatavot vieglākus un sarežģītākus olu ēdienus, jādodas meklēt iedvesma, vai ne? Tam lieti noderēs ielūkoties "Tasty.lv" pamatēdienu sadaļā, kur atradīsi "Omletes un olu ēdienus" visdažādākajās formās un izpausmēs.

Lai izdodas gards olu brančs tavās mājās!