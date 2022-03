Riekstojam! Praktiski padomi kā pārvērst riekstus pienā, sviestā un marcipānā

Par riekstu svarīgumu, veselīgumu un visiem citiem labumiem sen vairs nav šaubu. Par to klātbūtni kūkās, cepumos un desertos arī. Nu, ko – laiks jaunam izaicinājumam un virtuves prasmju līmenim! Pagatavo mājās no riekstiem pats to, ko ierasti pērc veikalā. Svarīgi, lai tev mājās bez riekstiem ir arī jaudīgs blenderis. Tas ir neaizstājams šajos eksperimentos.

Riekstu piens



No riekstiem "izslauktais" piens ir neaizstājams cilvēkiem, kam ir laktozes panesamība un vegāniem. Pārējiem tas ir jaunu garšu izmēģināšana. Pievienojot kafijai mandeļu pienu tā iegūst saldu un riekstainu niansi. Riekstu pieni lieliski papildina dažādas putras.