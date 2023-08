Sacukurojies medus – kā 'glābt' un ko ar to iesākt?

Šķidrā medus pārvēršanos stingrā masā tautā dēvē par sacukurošanos. Un, re, "Tasty" lasītājam Jānim radies virtuves jautājums – ko iesākt ar sacukurojošos medu? Atbildi un ieteikumus sniedz biškopis Jānis Vainovskis.

Bitenieki šo dabīgo procesu sauc par kristalizēšanos, un tā vaininieki ir dabīgie cukuri glikoze un fruktoze. Jo vairāk glikozes ir medū, jo ātrāk tas kristalizējas, un tas ir atkarīgs no tiem ziediem, kurus bites apciemojušas savā lidojumā. Piemēram, pavasara medus sabiezē un kristalizējas jo īpaši ātri, – tā savā mājaslapā raksta saimniecības "Lūšu drava" eksperti.

Mūsu sarunu ar biškopi Jāni Vainovski sākam ar "Tasty.lv" izpētīto interneta dzīlēs. Tātad – tīmeklī tiek ieteikts medus burku likt karsta ūdens peldē un 5-10 minūtes paturēt, līdz medus atkal kļuvis vijīgi plūstošs. Otrs variants – ielikt mikroviļņu krāsnī. Kas par šiem ieteikumiem sakāms ekspertam?

"Jāsāk ar medus izmantošanas veidu – kā to vēlas lietot, jo, piemēram, pie tējas medu var pievienot arī cietu (sacukurojušos). Uz maizītes var uzklāt krēmīgas konsistences medu. Šādu konsistenci var panākt medus burciņu ar sacukurojušos medu līdz apmēram 10 stundām turot siltā vietā – temperatūrā ap +30º C (ziemā, piemēram, uz radiatoriem). Kad medus kļuvis mīksts, tas ir jāizmaisa. Tad tas kļūs krēmīgs un ērti lietojams," iesaka biškopis.

Tāpat viņš akcentē, ja tomēr ir vēlme iegūt šķidru medus konsistenci, tad medu var kausēt, burku liekot karstā ūdenī vai cepeškrāsnī ar regulējamu temperatūru. Procesam jāseko līdzi un brīdī, kad medus kļuvis caurspīdīgs, dzidrs, kausēšana ir jāpārtrauc un medus burka jāliek vēsā vietā (bet ne ledusskapī!), lai medus pēc iespējas ātrāk atdzistu.

Kausēšanas laiks būs atkarīgs arī no medus krāsas – jo tumšāks medus, jo ātrāk panāks vēlamo rezultātu. Jāatceras: ja medū vairs nav atlikuši kristāliņi, uz kuriem iedarboties temperatūrai, medū var sākties karamelizēšanās procesi, ko nevajadzētu pieļaut. Cita lieta, ja medu izmantosi, gatavojot kūkas, cepešus, mērces un citas lietas.

Bet kā izvairīties no atkārtotas cukurošanās? Internetā iesaka glabāt vēsā, sausā vietā un izvairīties no mitruma.

Uz šo jautājumu biškopis atbild: "Runājot par medu un mitrumu, mitrās telpās atvērtu burciņu ilgstoši turēt nav ieteicams. Tomēr, ja medu lieto regulāri un burciņa tukšojas ātri, kvalitātei nevajadzētu ciest."

Turklāt eksperts atgādina, ka arī ierūdzis medus veselībai nav kaitīgs – to var izmantot, piemēram, konditorejā, kulinārijā, pirts procedūrām un citur.

Turklāt eksperts atgādina, ka arī ierūdzis medus veselībai nav kaitīgs – to var izmantot, piemēram, konditorejā, kulinārijā, pirts procedūrām un citur.