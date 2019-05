'Sapnī redzēju beigtu govi': 5 veģetārieši atklāj, kādēļ atteikušies no gaļas

Veģetārisms un videi draudzīga, ilgtspējīga domāšana kļūst arvien populārāka. Vieni atsakās no gaļas, lai uzlabotu veselību, citi – ētisku apsvērumu dēļ, turot rūpi par dzīvniekiem, trešie, rūpējoties par ekoloģiju un vēloties mazināt lopkopības nodarīto postu mūsu planētai. Vēl kāds ik pa laikam gavē, sekojot reliģiskiem priekšrakstiem, un arvien vairāk ir to, kas ievēro pasaulē populāro Bezgaļas pirmdienu (Meatless Monday), izslēdzot no ēdienreizēm gaļu vismaz vienu reizi nedēļā.

Kaut gan nav neapstrīdamu pētījumu par to, ka veselībai nāktu par labu pilnīga atteikšanās no gaļas un citiem dzīvnieku valsts izcelsmes produktiem, speciālisti nepagurdami atkal un atkal atgādina par sabalansēta uztura nozīmi un to, cik svarīgi iekļaut ēdienkartē pietiekami daudz augļu, dārzeņu, pākšaugu un citu augu valsts produktu. Pieaugušam cilvēkam vajadzētu apēst ne vairāk kā 80 gramus gaļas dienā, tātad, ne vairāk kā 400 gramus nedēļā. Uztura speciālisti, dietologi un ārsti ir vienisprātis, ka tādi gaļas produkti, kā desas un kūpinājumi, nav tā veselīgākā izvēle un, lietoti pārāk bieži, paaugstina iespēju saslimt ar sirds-asinsvadu slimībām un 2. tipa cukura diabētu.

Sabalansēta diēta, kuras pamatā ir augu valsts produkti, samazina asinsspiedienu, holesterīna līmeni un sirds slimību risku. Turklāt veģetārs uzturs palīdz samazināt svaru un kopumā pozitīvi ietekmē veselību. Kaut gan pastāv risks, ka, atsakoties no dzīvnieku izcelsmes produktiem, neaizvietojamās aminoskābes un virkne mikroelementu organisms nesaņems pietiekamā daudzumā, ir veidi, kā situāciju uzlabot, iztiekot bez gaļas. Protams, liela loma ir ēdienreižu plānošanai, kas pieprasa zināšanas par dažādiem produktiem un to uzturvērtību. Tā, piemēram, neaizvietojamā aminoskābe lizīns ir ne vien gaļā, bet arī riekstos, pupiņās, lēcās un raugā, bet ķirbju sēklas, spināti, banāni, auzu pārslas un sezama sēkliņas ir labs triptofāna avots.

Uztura speciālistes viedokli par to, kā sabalansēt veģetāru uzturu, lai tas būtu veselīgs, un kādus produktus lietot, atradīsi šajā rakstā.

Vēlme uzlabot veselību ir viens no galvenajiem, tomēr ne vienīgais iemesls, kādēļ cilvēki izlemj atteikties no gaļas. Vēloties noskaidrot dažādus viedokļus, uzrunājām veģetāriešus un vegānus ar pavisam atšķirīgu "stāžu", motivāciju un pieredzi, lai uzzinātu, kādēļ viņi savulaik pieņēmuši lēmumu atteikties no gaļas un citiem dzīvnieku valsts produktiem, un kā tas ir ietekmējis viņu turpmāko dzīvi.

Eva, tviterzvaigzne, attiecību statuss ar dzīvnieku valsts produktiem – sarežģīts