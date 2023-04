Sasaldē banānus – vēlāk pateiksi sev paldies! Kā vislabāk to paveikt

Šī ir virtuves gudrība, par kuras ieviešanu savā ikdienā pēcāk varēsi teikt paldies un pasist sev uz pleca. Kāpēc? Jo tie, kuriem saldētavā vienmēr ir kāds sasaldēts banāns, var tikt pie pašgatavota saldējuma pāris minūšu laikā! Bet nu par visu pēc kārtas – kā vislabāk sasaldēt banānus, lai vienmēr pa rokai kāds auglis?

No banāna pagatavotu saldējumu kulināro tendenču pasaulē jau zina vairākus gadus. To mēdz dēvēt par "nice cream", jo sasaldēts banāns pēc sablendēšanas kļūst ļoti krēmīgs un apetelīgs. Taču, lai to nodrošinātu, ir daži knifiņi, kas jāievēro, lai saldēti banāni nesaliptu vienā lielā masā. Kā to vislabāk paveikt, iesaka vietnes "Allrecipes" eksperti.

Saldēšanai vislabāk izmantot jau gatavus banānus, kas sasaldējot būs "iekapsulēti" savā gatavības pakāpē. Jā, saldē tos pumpainos, ar brūnu miziņu aizkavējušos banānus no sava augļu groziņa! Tāpat pirms saldēšanas padomā, kā tu tos izmantosi – blendēsi saldējumā vai smūtijos, iecepsi banānmaizē, liksi klāt brokastu putrai? Banānus var saldēt kā veselus mizā, tā šķēlītes sagrieztus un biezenī samīcītus.

Kā sasaldēt banānus šķēlītēs?

Ja pārsvarā izmantosi banānus smūtijiem vai saldējuma pagatavošanai, pirms likšanas saldētavā sagriez tos mazākās un plānākās šķēlītēs. Tad ar saldētajiem banānu gabaliņiem tiks galā arī švakāks blenderis.

Sagriez banānus šķēlītēs. Tad saliec tos uz cepampapīra loksnes, šķīvja vai plastmasas trauka vāka un liec saldētavā, lai tie apsalst pāris stundas. Pēc tam izņem laukā un pārliec saldētā banāna gabaliņus plastmasas "zip-lock" maisiņā vai saldētavas drošā plastmasas traukā un ievieto atpakaļ saldētavā. Tādā veidā banāni savstarpēji nesaskarsies un nesasals vienā lielā pļeckā. Kad gribēsi izmantot, vienkārši izņemsi tik gabaliņu, cik nepieciešams!

Foto: Shutterstock

Kā sasaldēt lielus banāna gabalus?

Ja zini, ka sasaldētos banānus vēlāk izmantosi receptēs, kur tie nepieciešami, piemēram, samīcīti vai lielos daudzumos, vari sasaldēt tos lielos gabalos. Tad vienkārši sagriez banānu uz pusēm vai liec nomizotus banānus "zip-lock" maisiņā un – saldētavā iekšā!

Kā sasaldēt banānus ar visu mizu?

Šis ir paņēmiens, kas noderēs sliņķiem vai tiem, kuriem ir liela saldētava un nav jāuztraucas par vietas trūkumu tajā. Vislabākais banānu iepakojums, protams, ir to miza. Tāpēc droši var saldēt pat veselu banānu ķekaru.

Liec banānus saldētavā un ļauj tiem sasalt. Kad gribēsi izmantot, izņem no saldētavas banānu, paturi stundiņu istabas temperatūrā, lai atkūst, un izmanto kā iecerēts. Šai metodei ir arī savs ieguvums – lobot nost banāna mizu, banāns pats samīcīsies, un nebūs lieki jānopūlas.

Ievērosi, ka veselu sasaldētu banānu miza kļūs ļoti brūna – par to it nemaz nav jāuztraucas, jo garšu tas neietekmē.

Kā sasaldēt banānus biezenī?

Ja lielākoties banānus izmanto banānmaizes vai kēksiņu gatavošanai, tad šī metode būs tieši tev. Biezenī sasaldēti banāni ir vislabākais veids, kā izmantot pārgatavojušos banānus. Pirms saldēšanas vienkārši nomizo banānus un saspaidi ar dakšiņu.

Visērtākais veids, kā biezeni sagatavot saldēšanai – sapildīt to silikona ledus formiņā un likt saldētavā. Tādējādi iegūsi banānu biezeņa porcijas, kuras ērti dozēt nepieciešamajai receptei. Turklāt šāds saldēta banānu biezeņa kubiņš atkusīs ātrāk.

Nomizotus, sasaldētus banānus saldētavā drīkst turēt aptuveni divus trīs mēnešus, iesaka "Allrecipes". Savukārt ar mizu sasaldētus banānus saldētavā drīkst uzglabāt pat sešus mēnešus. Atceries – pieminējām, ka vislabāk saldēt ļoti gatavus banānus? Tas tāpēc, ka tie pēc atkausēšanas būs joprojām saldi.

Lūk, kad banānu saldēšanas gudrība apgūta, laiks to pielietot! "Tasty.lv" krājumos atradīsi ne vienu vien recepti, kā sasaldēto banānu pārvērst gardā saldējumā – saulainajās dienās noderēs.