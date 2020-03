Sezonas produkts – priežu pumpuri: kā ievākt un izmantot veselīga sīrupa pagatavošanai

"Pumpurus var vākt līdz aprīlim/maija sākumam, kamēr tie nesāk vērties. Pēc tam tos arī var vākt, tikai jau citam mērķim – ziedputekšņu savākšanai. Savukārt zaļos čiekurus sīrupam vāc vēlāk – jūnijā," "Tasty" skaidro "Liels un mazs" autore Maija Gūtmane.

Tautas medicīna priežu pumpuri tiek izmantoti kā līdzeklis pret klepu pie augšējo elpošanas ceļu saslimšanām. Priežu pumpurus iekļauj arī dažādu krūšu tēju sastāvos kā atkrēpošanas un dezinfekcijas līdzeklis pie hroniskiem bronhītiem, plaušu abscesiem, plaušu saslimšanām, ko pavada grūti atklepojamas krēpas. Pumpuru novārījums satur vielas, kas dezinficē krēpas un izrāda pretvīrusu un antimikrobu iedarbību. Pumpuriem piemīt arī urīndzenoša un žultsdzenoša īpašība, "Fitoterapija" vēsta ārstniecības augu pazinēji Baiba un Artūrs Tereško.

Kad un kā pareizi ievākt priežu pumpurus

Priežu pumpurus ievāc ziemā vai agri pavasarī, līdz tie nav sākuši intensīvi augt, ir piebrieduši, bet vēl nav atvērušies. Vācamie pumpuri ir sveķaini, stingri un blīvi, bet vēl nav sākuši augt, stiepties garumā, jo tad to īstais labums iet mazumā.

Ņemot pumpurus no zāģētiem zariem mežu izciršanas vietās, nekādu noteikumu nav, bet, ja tos lasa no augošiem, tad pumpurus nedrīkst ņemt no zaru galotnēm - jāizvēlas koka sānu zari. Vislabākie ir jaunaudžu pumpuri un tos arī ir vieglāk nolasīt. Pumpurus jālasa ar cimdiem, ja vien negribas tikt pie ar sveķiem aplipušām rokām.

Kā izmantot priežu pumpurus veselības uzlabošanai

Priežu novārījumu profilaktiska lietošana uzlabo imūnsistēmas darbību, vīrusu aktivitātes periodā samazinot iespēju tikt pie saaukstēšanās un vīrusu saslimšanām,

Lai pagatavotu novārījumu, 2 ĒK pumpuru aplej ar 1 litru ūdens. Vāra 10 minūtes slēgtā traukā uz lēnas uguns. Nostādina 30 minūtes. Bērniem ieteicams lietot pa 1/5 glāzes 3 reizes dienā, pusaudžiem pa ¼ glāzes. Lietošanas kurss no 2 nedēļām līdz 2 un vairāk mēnešiem.

Gluži kā no priežu čiekuriem, arī no priežu pumpuriem var pagatavot sīrupu mājas aptieciņai - tas lieto noderēs elpceļu slimību un klepus ārstēšanai. Maija Gūtmane ar "Tasty" lasītājiem dalās ar saviem secinājumiem par divām praksē izmēģinātām pašgatavota priežu sīrupa receptēm. Vairāk lasi šeit.