Virsraksts jau pasaka priekšā – pēc izskata stipri līdzīga mocarellai, tomēr citāda, ekstravagantāka ir burrata. Svaigais siers, dzimis Itālijā, dievināts kā uzkoda, salātu piedeva un vēl, un vēl…



Dzimusi Andrijā, Apūlijas reģiona provincē vien desmit kilometrus no Adrijas jūras, burrata ir viens no svaigajiem sieriem, kas radīts, lolots un raksturīgs Itālijas dienvidiem. Atšķirībā no daudziem citiem sieriem, burratas vēsture ir nesenāka un tas pirmo reizi darināts 1920. gados, kādu piensaimnieku Biankini ģimenē. Kā vietējais produkts, kas raksturīgs tikai Andrijai, tas tāds saglabājās līdz pat pagājušā gadsimta 50. gadiem. Pēc tam burratu sāka gatavot vairākās vietējās siera ražotnēs – kas svarīgi, no govs piena.