Soli pa solim: eleganti vienkāršā Ņujorkas siera kūka pēc klasiskas receptes

Kaut šodien siera kūkas ir nobaudāmas visneiedomājamākajās variācijās, tomēr siera kūku "vecmāmiņa" ir klasiskā Ņujorkas siera kūka, kas tiek uzkatīta arī par gardāko no visām. Tās garša ir bezgala maiga un izteikti krēmīga, tādēļ kūka tiek pasniegta pavisam vienkārši – bez augļiem, šokolādes, karameles vai kādām citām piedevām. Šodien padalīsimies ar klasisku Ņujorkas siera kūkas recepti un atklāsim knifiņus, lai kūka sanāktu blīva, gluda un bez plaisām.

Siera kūkas recepte Amerikā nonāca kopā ar Eiropas imigrantiem. Tomēr krēmsiers, tāds, kādu mēs to pazīstam mūsdienās, patiesībā ir bijis neveiksmīgs (šajā gadījumā pat ļoti veiksmīgs) amerikāņu centiens atdarināt franču mīksto sieru "neufchatel". Tā nu 1872. gadā kāds Ņujorkas piensaimnieks radījis krēmsieru, kas vēlāk jau veikalu plauktos nonācis ar nosaukumu Filadelfijas siers, skaidro portāls "Whatscookingamerica".

19. un 20. gadsimtu mijā ņujorkieši bija iemīlējuši vienkāršo desertu, un katrai ēdnīcai un smalkākam restorānam bija sava firmas recepte. Tomēr par klasiskās Ņujorkas siera kūkas tēvu tiek uzskatīts vācu imigrants Arnolds Rūbens, kurš kādā mājas ballītē baudījis siera kūku un pieprasījis no saimnieces recepti. To viņš pēc tam izlolojis un sācis pasniegt savā restorānā Ņujorkā "Reuben's Restaurant".

Tomēr vēstures fakti ir strīdīgi un paši ņujorkieši par visīstenāko Ņujorkas siera kūku sauc to, kas pasniegta "Lindy's" ēstuvē trīsdesmitajos un četrdesmitajos gados. Par Ņujorkas siera kūkas autoritāti to pat nodēvējis "New York Times". Pēc tam jau sākušās īstenās receptes medības un to pārpublicējuši daudzi kulinārie izdevumi un gardēžu ceļveži, tomēr to, vai kaut viena no receptēm ir mats matā precīza ar oriģinālu, teikt nezina neviens.

Lasi tālāk un uzzini klasisku Ņujorkas siera kūkas recepti un knifus, kas jāievēro, lai siera kūka izceptos blīva, gluda un bez neglītām plaisām.