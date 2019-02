Soli pa solim: kā izvārīt tik kreftīgu un biezu boršču, ka tajā stāv karote

Ko tu ziemā gaidi no ēdiena? Pareizi, - tu gribi, lai tas tevi sasildītu. Un kura zupa tev nāk prātā pirmā, domājot par šo gardo, sildošo virumu? Atkal trāpīts - tas ir borščs! Joprojām nerimst strīdi par to, kā tad īsti gatavojama šī zupa, jo katrā slāviski runājošā valstī borščs tiek vārīts "pa savai modei" – ar cīsiņiem, kūpinātu gaļu, zivīm, mārrutkiem, pupiņām un pat āboliem. Teju katrai ģimenei ir savi garšīga boršča noslēpumi, kuri tiek nodoti no paaudzes paaudzei.

Ļoti gardu boršču var pagatavot arī nepievienojot ne grama gaļas – viss āķis slēpjas pavāra meistarībā. Svarīgi ir ievērot arī pareizus boršča pasniegšanas likumus. Lai dietologi šoreiz iet ieskrieties – šī zupa ir jābauda ar krietnu karoti trekna skābā krējuma. Un, lai bauda būtu pilnīga, piekožot klāt mutē kūstošu speķa maizi, kura bagātīgi aizdarīta ar zaļumiem. Atceries, ka īstam borščam jābūt tik biezam, ka tajā stāv karote, tādēļ nepārspīlē ar buljona daudzumu! Tā, neapšaubāmi, ir viena no pasaulē iecienītākajām zupām, tādēļ noteikti ir vērts, sekojot "Tasty" padomiem, iemācīties pagatavot īsteni aromātisku un kreptīgu boršču, kas palīdzēs sasildīties garajos ziemas vakaros. Borščs sākas ar buljonu Foto: Shutterstock Parasti buljonam tiek izmantota liellopa, cūkas vai vistas gaļa, bet borščam paredzēto buljonu var gatavot arī no truša. zoss, pīles gaļas. Ir saimnieces, kuras iemanījušās boršča gatavošanai izmantot arī malto gaļu vai gaļas konservus, un arī bez kripatiņas gaļas var pagatavot gardum gardu veģetāro boršču. Atceries, ka īstam borščam jābūt tik biezam, ka tajā stāv karote, tādēļ nepārspīlē ar buljona daudzumu, uz vienu porciju paredzot vien 200-300 mililitrus. Lai buljons būtu izteikti aromātisks, saimnieces mēdz izmantot arī jēra gaļas kaulus. Lai gaļas buljons iegūtu īpaši piesātinātu garšu, tas ir jāvāra visai ilgi: kaulus jāvāra 5-6 stundas, bet gaļu - aptuveni 2,5 stundas, ik pa laikam noņemot putas. Gaļu pārlej ar vēsu ūdeni, pievieno sīpolu, burkānu, selerijas saknes gabalu, pāris lauru lapas, smaržīgos piparus un saišķīti zaļumu. Kad buljons gatavs, gaļu, dārzeņus un garšaugus izņem no katliņa, buljonu izkāš, gaļu atdala no kauliem, sagriež gabaliņos un liek atpakaļ buljonā. Šai brīdī buljonam var pievienot arī apceptu mājas desu, ripiņās sagrieztus cīsiņus vai gabaliņu stienīšos sagrieztas, kūpinātas gaļas. Citus knifiņus, kas palīdzēs izvārīt ideālu buljonu, meklē šeit. 1. Kā iegūt piesātinātas krāsas boršču

