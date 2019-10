Soli pa solim: Kā mājās pagatavot visgardākās Kijevas kotletes

Viena no padomju laiku virtuves klasiskākajām receptēm ir pildītās vistas filejas jeb Kijevas kotletes. Ar zaļumiem un sviestu pildīto vakariņu gardumu bērnībā gatavoja ne viena vien vecmāmiņa – ja uz galda bija Kijevas kotletes, tas nozīmēja svētkus. Tomēr, lai cik vienkārši receptes nosaukums skanētu, pildīto kotlešu pagatavošanā arī ir vajadzīga zināma pacietība.

Tāpēc "Tasty" esam sagatavojuši nelielu "soli pa solim" ceļvedi ar lietām, kas jāņem vērā, gatavojot šo klasisko recepti. Kijevas kotletes, lai gan mūsdienās piemirstas, 20. gadsimta 60. gados bija tik liela vērtība, ka tika pasniegtas restorānos pat Ņujorkā, ASV, norāda izdevums Cook's Illustrated.

Sagatavo mētelīti – vistas fileju

Foto: Shutterstock

Gatavojot Kijevas kotletes, jāizvēlas vienādu formu vistas filejas gabaliņus. No tiem pēc tam ar naža un gaļas āmuriņa palīdzību jāizveido skaistas, vienmērīga biezuma karbonādes, kuras pēc tam var veiksmīgi sapildīt. Kā to izdarīt? Ņem vistas filejas gabaliņu un asu nazi, sāc griezt no labās malas tā, lai filejas gabals veidotu tauriņa spārnu formas karbonādi.

Pēc tam filejas gabaliņus izdauza ar gaļas āmuru. To dara, liekot filejas starp divām pārtikas plēves sloksnēm, lai ar gaļas āmuru neizsistu caurumus filejā. Filejas gabalus izklapē aptuveni puscentimetra biezumā. Kad fileja izdauzīta, laiks nākamajam solim – pildījumam.