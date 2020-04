Soli pa solim: kā pagatavot ķiplokotu speķi vai cauraudzīti sīpolu mizās

Karantīnas apstākļos eksperimenti virtuvē ir viena no labākajām nodarbēm, jo šādi iespējams nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu – īsināt laiku un sarūpēt pārtikas krājumus. Šoreiz stāstīsim, kā mājas apstākļos pavisam vienkārši pagatavot izcili gardu ķiplokotu speķi vai cauraudzīti sīpolu mizās, kas gaļai piešķir apetītlīgu toni un sīpolu garšas nianses. Pārbaudītu metodi atklāj mūsu lasītājs, kulinārijas entuziasts Valdis Jermolajevs.

Nebūs melots, apgalvojot, ka gaļas garša lielā mērā atkarīga no konkrētā lopiņa ikdienas ēdienkartes. Tā kā var tikai zīlēt, ar ko tiek barotas cūkas lielajās fermās, sālīšanai speķi būs prātīgāk izvēlēties no zināma zemnieka saimniecības vai iegādāties tirgū pie uzticama pārdevēja. Ja ruksis ik dienu būs ticis barots ar tupeņiem, bietēm, putru un ēdiena atliekām no saimnieka galda, tas noteikti ietekmēs arī speķa garšu tikai uz labo pusi.

Izvēloties speķi sālīšanai, lūko pēc gabaliem ar līdzenu, gludu un elastīgu ādu un noteikti noskaidro, kad lopiņš kauts, jo gaļai jābūt pēc iespējas svaigākai. Lai pārbaudītu speķa kvalitāti, palūdz atļauju nogriezt šķēli ar asu nazi. Ja speķis būs kvalitatīvs un svaigs, nazis tam griezīsies cauri viegli kā sviestam, tai pat laikā jutīsi, ka taukums ir blīvs pēc savas struktūras. Speķim nekādā gadījumā nevajadzētu būt mīkstam un ļumīgam. Griezuma vietā tam jābūt baltam vai viegli rozā, savukārt dzeltenīga nokrāsa liecina par to, ka produkts nav kvalitatīvs un to nekādā gadījumā nevajadzētu pirkt.

Lai pagatavotu mutē kūstošu, ķiplokotu speķīti vai cauraudzīti, iepriekš jāsarūpē:

maišelis sīpolu mizu;

pāris gabali speķa vai cūkas krūtiņas bez ādas;

sāls;

smaržīgie un melnie pipari;

lauru lapas;

paprikas pulveris;

ķiploki;

liels katls;

polietilēna maisiņi fasēšanai.



Kā skaidro Valdis Jermolajevs, internetā noskatītajā receptē bijis izmantots speķis, bet, tā kā ģimene neesot pārlieku treknas gaļas cienītāji, viņš eksperimentālā kārtā aizstājis speķi ar cūkas krūtiņu, un eksperiments izdevies uz goda.

Darba gaita



Sīpolu mizas ber caurdurī, kārtīgi noskalo un nedaudz nosusina. Ar pusi sīpolu mizu dāsni izklāj katla apakšu. Virsū liek gabalos sagrieztu gaļu ar ādu uz sāniem. Valdis krūtiņu sagriezis trīs aptuveni 700–800 g gabalos, tad pārkaisījis ar 8–9 ēdamkarotēm sāls un devīgi pārbēris ar dažādu piparu maisījumu. Viņš teic, ka receptē var izmantot gan piparu graudus, gan maltus piparus. Ja izmanto maltos piparus, tad tos vienkārši pārkaisa, neberzējot gaļā.

Kompozīciju noslēdz ar 5–6 lauru lapām, tad gaļu pārklāj ar atlikušajām sīpolu mizām un pārlej ar siltu ūdeni, lai viss būtu pārklāts ar ūdens kārtiņu. Lai mizas nepeldētu virs ūdens, virs tām liek atbilstoša diametra šķīvi vai vāku.

Katlam uzliek vāku, liek uz uguns un karsē. Kad ūdens sāk burbuļot, vāra 20 minūtes, tad noņem katlu no uguns un liek vēsā vietā uz diennakti. Valdis gaļu karsēja virs ugunskura liesmas, bet šo darbu var paveikt arī mājas apstākļos, liekot katlu uz plīts.

Pēc diennakts, kad gaļa atdzisusi un savilkusies ar garšām, to izņem no katla, rūpīgi noslauka sīpolu mizas un garšvielas. Sagriež gabalus lietošanai vēlamā lieluma gabalos.

Sagatavo masu gaļas ieberzēšanai. Uz iepriekš norādīto gaļas daudzumu Valdis izmantoja divas lielas ķiploku daivas. Tās nomizo, izspiež caur spiedi vai sarīvē uz smalkās rīves, liek bļodiņā, pievieno paprikas pulveri un apmaisa.

Katru gaļas gabalu kārtīgi ieberzē ar ķiploku masu, tad pa 1–2 gabaliņiem safasē polietilēna maisiņos un liek saldētavā.

Pēc 5–6 stundām gaļa ir gatava baudīšanai, bet to var uzglabāt arī daudz ilgāk, izmantojot pēc nepieciešamības.

Kad sakārojas pamieloties ar smeķīgu cauraudzīti, izņem to no saldētavas, atlaidina, griež šķēlēs, liek uz maizes un loka nost, pārziežot ar sinepēm vai mārrutkiem.

Lai labi garšo!