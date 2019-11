Soli pa solim: kā pagatavot Puškina iecienītās Požarska kotletes ar kraukšķīgu garoziņu

Kārdinoši zeltaina un kraukšķīga garoziņa, kas slēpj sulīgu, maigu un teju mutē kūstošu vistas gaļas pildījumu – izslavētās Požarska kotletes ir īsts baudījums ne vien vēderam, bet arī acīm. Veikalā neko tādu nopirkt, diemžēl, nebūs iespējams. Tev šoreiz nāksies vien papūlēties un, sekojot klasiskās receptes aprakstam, kā arī mūsu izsmeļošajiem padomiem, pagatavot Požarska kotletes savā virtuvē, piesmaržinot māju ar kārdinošu aromātu, kas jau cepšanas laikā sapulcinās pie virtuves galda lielus un mazus gardēžus.

Kā vēsta portāli "Edim doma" un "Ovkuse", Požarska kotletes iemantoja popularitāti jau Aleksandra Puškina laikos. Dižais krievu dzejnieks esot bijis biežs viesis Darjas Požarskas traktierī Toržokā, kur tolaik esot gatavotas visā Krievijā labākās kapātas vistas gaļas kotletes – mīkstas, maigas, sulīgas un ar patīkami kraukšķīgu garoziņu. Pateicoties tam, ka Puškins gan jūsmīgi cildināja šo ēdienu savos darbos, gan silti ieteica draugiem un paziņām katrā ziņā apmesties pie Požarskiem un nobaudīt brīnumgardās kotletes, drīz vien Toržoka iemantoja popularitāti un atpazīstamību visā valstī. Viesnīciņā nakšņoja daudzi tai laikā sabiedrībā cienīti ļaudis un visi kā viens apmešanās laikā degustēja arī Požarska kotletes, kuru recepte tolaik nevienam netika atklāta. Labi, ka ar laiku noslēpumainības plīvurs krita un nu katrs var uzzināt, kā pagatavot šo gardo ēdienu savā virtuvē.

Požarska kotletes: kolorītā ēdiena vēsture

Kuram tad pienākas receptes autora lauri? Versijas ir dažādas, bet viens nu gan ir skaidrs – šīm kotletēm nav nekāda sakara ar kņazu Dmitriju Požarski, kurš atbrīvoja Maskavu no poļu-leišu karaspēka. Vieni vēsturnieki apgalvo, ka reiz Požarsku viesnīciņā esot apmeties Krievijas imperators Nikolajs I. Iepriekš saskaņotajā un apstiprinātajā ēdienkartē esot figurējušas teļa gaļas kotletes, bet traktiera saimnieki ar šausmām secinājuši, ka teļa gaļa nekur tuvākajā apkaimē nav atrodama. Tad attapīgais traktiernieces Darjas tēvs nolēmis uz savu galvu aizstāt teļa gaļu ar vistas gaļu. Maigās un sulīgās kotletes valdniekam tik ļoti iegaršojušās, ka viņš pat sācis aicināt Požarskus ik pa laikam gatavot mielastus imperatora galmam.

Cita versija vēsta, ka kotlešu noslēpumu Darjai Požarskai atklājis kāds nabadzībā nonācis franču aristokrāts, kurš neesot varējis samaksāt par naktsmājām un vakariņām. Šīs veiksmīgās apstākļu sakritības rezultātā Požarsku ģimene nopelnīja veselu bagātību, jo kotletes kļuva par īstu kulta ēdienu ne vien Toržokā, bet visā Krievijā.

Viens no galvenajiem šo kotlešu noslēpumiem ir tāds, ka tās tiek gatavotas ne jau no maltas, bet gan no kapātas vistas gaļas, nepievienojot ne olas, ne garšvielas. Saformētās kotletes tiek apviļātas īpaši sagatavotā maizes panējumā un apceptas izcilas kvalitātes sviestā. Izklausās vienkāršāk par vienkāršu, vai ne? Bet, pirms ķeries pie darba, nenāks par ļaunu uzzināt vairākus pagatavošanas knifus, lai kotletes izdotos nevainojamas un izcili gardas – gluži kā Požarsku traktierī galdā celtās.