Soli pa solim: kā pareizi vārīt frikadeļu zupu, lai tā garšotu labāk nekā kaimiņienes gatavotā

Ko iesākt, ja kārojas nobaudīt sātīgu, gaļas zupiņu, bet nav ne laika, ne lustes ķēpāties ar buljona gatavošanu un stundām ilgu gaļas vārīšanu? Pagatavo frikadeļu zupu! Mēs tev atklāsim, kā to paveik soli pa solim, turklāt, izvairoties no muļķīgām iesācēju kļūdām.

Kaut šķiet, ka frikadeļu zupas gatavošanu teju katrs ir apguvis jau no bērna kājas, tomēr arī šajā procesā ir pāris knifi, kas būtu jāņem vērā, ja vēlies, lai zupa izdotos izcila.

Kādu gaļu izvēlēties frikadelēm





Foto: Shutterstock



Bez šaubām, svarīgākais frikadeļu zupas "atribūts" ir maltās gaļas bumbiņas jeb frikadeles. Tradicionāli frikadeles gatavo no maltas cūkgaļas vai liellopa gaļas,tomēr gaļas bumbiņas izdosies daudz gardākas no jauktas maltās gaļas masas. Mēs iesakām dažādās proporcijās kombinēt cūkas un liellopa gaļu. Ja gadās tikt pie kvalitatīvas jēra gaļas, tad iejauc masā arī to.

Arī kaloriju skaitītājiem nebūt nav jāsteidzas izslēgt frikadeļu zupu no savas ēdienkartes – ja frikadeles gatavosi no liesas liellopa, vistas, tītara vai zivs gaļas, tad gardo zupu, nenodarot kaitējumu figūrai, tiešām varēsi ēst kaut vairākas reizes dienā, protams, nepievienojot dāsnu karoti krējuma un nepiekožot klāt divu pirkstu biezuma rupjmaizes šķēli.

Lasot tālāk, uzzini, kā izvairīties no kļūdām, vārot frikadeļu zupu un, kas jāņem vērā, lai kaimiņiene tev jautātu šīs zupas recepti.