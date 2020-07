Sukulenti, kaltētie ziedi un ēdamais zelts. 2020. gada tendences kāzu kūku modē

Kāzu sezona rit pilnā sparā, tāpēc skaidrosim, kā izvēlēties skaistāko un gardāko kāzu kūku, lai palīdzētu jaunajiem pāriem pieņemt lēmumu un atvieglotu darbu konditoriem. Šajā jomā tendences mainās katru gadu, bet pats galvenais ir tomēr jaunā pāra vēlmes – galu galā, tā ir viņu īpašā diena, tāpēc arī kāzu kūkai jābūt tieši tādai, kādu to izsapņojuši jaunlaulātie.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pamatbaušļi

Viena no pamatlietām kāzu kūkas izvēlē ir sezonalitāte, stāsta "Gemoss" konsultante, konditore un šefpavāre Ina Poliščenko. Vasaras sezonā aktuāli izvēlēties svaigās siera, biezpiena kūkas, ar ogu krēmiem u.tml., savukārt ziemas sezonā aktuālas ir šokolādes kūkas. Svarīgi tomēr izvērtēt, vai vasaras sezonā izvēlētā kūka spēs saglabāt savu konsistenci un noformējumu, tāpēc nav ieteicams izvēlēties uz želatīna bāzes veidotās kūkas, tāpat jāuzmanās ar šokolādi – gaišam apģērbam tas ir lielākais bieds. Tas, kā kūka garšos un izskatīsies, protams, ir lielā mērā atkarīgs arī no kūkas uzglabāšanas – vai tai būs pieejams atsevišķs ledusskapis nevis pagrabs u.tml., uzmanību vērš Ina.

Kas attiecas uz sastāvdaļām, ieteikums neizvēlēties magones, jo tās sasprūst starp zobiem un radīs ne tos pievilcīgākos portretus fotogrāfijās. Tāpat vajadzētu izvairīties no cieti karamelizētiem riekstiem. Vēl viens produkts, no kura būtu ieteicams izvairīties vasaras sezonā – meža mellenes. Tās atstās zilus nospiedumus lūpām un zobiem, tāpēc to vietā labāk izvēlēties krūmmellenes vai sausserža ogas.

Ja kāzu kūkas noformējumā izmanto dabīgos ziedus, svarīgi padomāt par to, kā tos izņemt pirms kūkas griešanas un vai tie nesabojā kūkas garšu. Visbiežāk ziedus liek speciālās mēģenēs vai kātiņus aptin ar foliju – tādā veidā ziedi arī saglabājas ilgāk svaigi. Protams, var izmantot ziedus, kurus var arī apēst, taču tad ir jāpārliecinās par augu izcelsmi un to, vai garša nesabojās kūkas baudīšanu.

Individuālās kūciņas

Foto: Shutterstock





Miniatūras kūciņas, virtuļi, glazūrkēksiņi, saldējuma sendviči, eklēri, brauniji, vafeles vai pat smalkmaizītes, kas izvietotas viena uz otras, kā balstu izmantojot to pamatnes, veido kaut ko līdzīgu piramīdai. Redzēts, ka kūkas veidolā tiek pasniegtas arī pankūkas, saldie pīrāgi, cepumi, dažādi groziņi, deserti trauciņos u.c. interesanti gardumi. Šī ir plaši pazīstama tortes alternatīva visā pasaulē un iegūst arvien jaunus veidolus. Radošs un oriģināls risinājums, kas ļaus izvairīties no lielās kūkas griešanas.

"Naked cakes" jeb atvērtā tipa kūkas

Foto: Shutterstock

Vienas no populārākajām vasaras kāzu kūku izvēlēm, ir redzami gan biskvīti, gan krēms, kurš ir kūkas pildījumā. Tās visbiežāk tiek dekorētas ar svaigām sezonas ogām, augļiem un dzīvajiem ziediem. Kūkas pēc uzbūves ir ļoti stabilas.

Cukura mastikas kūkas

Foto: Shutterstock

Kūkas, kas klātas vai dekorētas ar mastikas elementiem tehniskajā izpildījumā ir sarežģītākas un laikietilpīgākas, to izgatavošana reizēm mēdz aizņemt līdz pat trīs dienām, atkarībā no ziedu vai citu dekoru sarežģītības. Bieži vien, lai ziedi būtu stabili, tajos tiek iestrādātas metāla stieplītes, pirms kūkas sagriešanas ziedus izņem no kūkas, tos līgava visbiežāk saglabā par piemiņu no skaistās dienas, tādi ziedi dzīvo vēl gadiem ilgi un te nebojājas.

Sviesta krēma kūkas

Klasika, kuru izvēlas vēl aizvien. Šādas kūkas visdrošāk pasniegt īsi pirms svarīgā brīža, jo pie temperatūras svārstībām krēms paliek ļoti mīksts un veidotais raksts uz kūkas var sākt zaudēt formu. Sviesta krēms ļauj veidot interesantus reljefus, ziedu formas u.tml.

Musa kūkas ar spoguļglazūru

Foto: Shutterstock

Šāda tipa kūkas ir ļoti populāras, bet visvairāk piemērotas ziemas sezonai, jo kūkas pildījums vienmēr ir gaisīgs un gatavots uz želatīna bāzes. Šādas kūkas nedrīkst ilgi uzglabāt istabas temperatūrā, citādi kūka var sākt kust un pie pasniegšanas tā vairs neizskatīsies kā sākotnēji plānots.

Ne-kūkas

Tie, kas nav tendēti uz saldumiem, šobrīd var pavisam droši meklēt kādus neparastākus risinājumus šim mielastam, jo arvien biežāk jaunais pāris kūkas vietā izvēlas pasniegt picas, siera rituļu piramīdas, nelielus hotdogus, karstmaizes un citus neordinārus risinājumus. Kurš gan ir teicis, ka kulminācijai jābūt saldai?

2020. gada kāzu kūku tendences

Foto: Shutterstock

Ja raugās uz šī gada tendencēm kāzu kūku pieprasījumā, noteikti jāmin kaltēti ziedi. Askētiskas kūkas malas ar pielīmētiem kaltētajiem ziediem rada elegantu un reizē ļoti svinīgu noformējumu. Turpinot ziedu tēmu, īstu uzvaras gājienu šobrīd piedzīvo no cukura mastikas veidotie ziedi, kas bieži vien atgādina dabīgos ziedus. Šobrīd konditori jau pielīdzināmi māksliniekiem, jo bieži tiek pasniegtas kūkas, kas noformētas ar krēma veidotiem ziediem – iespaidīgs dizains, turklāt viss ir ēdams!

Tāpat šogad aktuāli izvēlēties marmora veida klājuma kūkas, kurām marmora efektu panāk ar stingru krēmu un krāsvielām. Ēdamais zelta folijs arī parādās kūku noformējumos, tāpat kā dabīgie augi, piemēram, sukulenti, eikalipti, rozes un citi.

Lai arī izklausās, ka aktuālie noformējumi ir visai raibi, gala rezultātu šobrīd iecienīts redzēt minimālistisku, atturīgu, bet reizē elegantu un nedaudz aristokrātisku.

Degustācija

Izpratne par to, kas ir garda kūka, var atšķirties, un šis tiešām ir gaumes jautājums. Tāpēc nekautrējies prasīt kūku degustāciju. Vislabāk uz degustāciju dodieties kopā ar partneri, draugiem, draudzenēm, tāpat ir iespēja degustējamos paraugus nogaršot un iztirzāt mājās. Pēc degustācijas būsiet pārliecināti par kūkas izvēli īpašajā dienā.