Svaigo sulu blakusprodukts – ko iesākt ar biezumiem?

Dažādos sarakstos starp noderīgām virtuves ierīcēm sulu spiedes ierindojas pavisam stabili – svaigi spiesta burkānu-apelsīnu sula, saldena biešu-ābolu sula un mazliet pikantie apelsīnu sulas un ingvera šoti ir tikai dažas sulu spiedēju iecienītās garšas. Pēc raženas sulu spiešanas nereti piezogas jautājums – ko darīt ar lielo daudzumu biezumu, kas paliek pāri? Sak', nevar taču labu mantu laist zudumā!

Pat ja šķiet, ka viss labais – sula – no augļiem un dārzeņiem izdabūts, biezumus no burkānu, ābolu, biešu, apelsīnu, seleriju, bumbieru, spinātu un citiem produktiem vērts pielietot garšīgi. Jārēķinās gan, ka biezumus pēc ieguves nepieciešams izlietot 24 stundu laikā, lai nezaudētu vērtīgās uzturvielas. Ja apetīte apmierināta ar svaigās sulas izdzeršanu, biezumus ieliec cieši noslēdzamā traukā ledusskapī un izmanto nākamajā dienā.

Augļu un dārzeņu biezumus var arī saldēt, taču jārēķinās, ka arī saldēšana mazina to uzturvērtību. Viens no veidiem, kā pieglabāt biezumus vēlākam – sasaldēt pa nelielām porcijām, lai pievienotu, piemēram, auzu vai riekstu pienu smūtijiem kopā ar kādu banānu.

Pirms ķerties pie ideju īstenošanas, vērtīgi ņemt vērā dažus aspektus. Bieži vien svaigi spiestās sulas gatavojam no dažādiem produktiem, līdz ar to sajaucoties biezumiem. Ja plāno biezumus izmantot citās maltītēs, vērts augļus un dārzeņus sulu spiedē likt secīgi, pa vienam veidam, it īpaši, ja plāno izspiest lielāku daudzumu sulas. Piemēram, vispirms izspied sulu no burkāniem, izņem no tvertnes burkānu biezumus, tad izspied, piemēram, bietes, ābolus, selerijas u.tt.

Augļu un dārzeņu biezumi maizē

Vispateicīgākās receptes, kurās izmantot no sulu spiešanas palikušos biezumus, būs dažādas dārzeņu un saldās maizes. Par pamatu ņem kādu burkānmaizes, kabaču maizes vai citu recepti, un aizstāj svaigos dārzeņus ar biezumiem tādā pašā attiecībā (var pievienot tuč, tuč vairāk, ja liekas, ka būs pārāk sausi). Lūk, maizes receptes no "Tasty" krājumiem, kurās izmantot burkānu, biešu vai zaļo dārzeņu biezumus: