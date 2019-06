Aukstā gaļu ir tradicionāls latviešu godu ēdiens, bez kura neiztikt arī Jāņu mielastā. Kaut aukstās gaļas gatavošanas process šķietami nav sarežģīts, tomēr ir gana daudz iespēju salaist visu grīstē – teju katrai saimniecei ir gadījies, ka gaļa nesastingst kā nākas, ir bezgaršīga vai arī no skata sanāk tāda, ka roka neceļas to likt galdā. Lai beidzot viestu skaidrību aukstās gaļas jautājumā, šoreiz to gatavoju, sekojot Latvijas garšu pazinējas Līgas Drukas – Smalkās padomiem, kura zināšanas smēlusies no savas slaveno Kaucmindes mājturības semināru absolvējušās vecmāmiņas.

Līga Druka-Smalkā atklāj, ka virtuves gudrības jau kopš agras bērnības mācījusies no savas vecmāmiņas: "Mana vecmamma Ausma Lerķe, meitas uzvārdā Miķelsone, ulmaņlaikos bija absolvējusi Kaucmindi un ļoti garšīgi gatavoja. No omes stāstītā atceros, ka viņa pat pašam Kārlim Ulmanim roku spiedusi, kad prezidents apmeklējis Kaucmindi." (red. piezīme: Kaucmindes mājturības seminārs, ko 30. gadu nogalē pārdēvēja par Latvijas Mājturības institūtu, bija tā laika prestižākā mājturības skola, kuras slava saglabājusies pat līdz mūsdienām.)

Vēlāk Līgas vecmamma strādāja pienotavā, savā dzimtajā Vilcē. Par darbošanos mežabrāļos tikusi notiesāta un kā nodevēja izsūtīta uz Sibīriju. Līga dzimusi Intā, Komi Republikā. Atgriezusies Latvijā, būdama pavisam maza, bērnību un jaunību aizvadījusi Vecumniekos un Mārupē. Dzīvojusi arī Aizkrauklē, bet nu jau deviņus gadus par savām mājām sauc Lielbritāniju, kur dzīvo kopā ar vīru skaistajā Velsas galvaspilsētā Kārdifā. Nu aktīvās darba gaitas gan uz laiku ir apstājušās, taču iepriekš Līga strādājusi par šefpavāri, tāpēc gatavošana it nemaz nav sveša un joprojām ir darbīgās sievietes galvenais hobijs – viņa dažādās ēst gatavotāju domubiedru grupās mēdz dalīties ar speķa pīrādziņu, mājās sieta siera, medus kūku un citu latvisku gardumu receptēm, tādēļ, Līgo svētku priekšvakarā aicināju Līgu Druku-Smalko atklāt "Tasty" lasītājiem savus aukstās gaļas gatavošanas noslēpumus un pati praksē pārbaudīju visus ieteikumus.