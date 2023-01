Vai atvērti marinēti gurķīši sabojājas un kā izmantot to 'sulu'?

Marinētu gurķu burkas pagrabā vai tumšā pieliekamajā reizēm stāv pat vairākus gadus – un nebojājas. Cita lieta ir ar paša marinētiem vai veikalā pirktiem gurķīšiem, kuru atvērtā burka mēdz aizkavēties ledusskapī kādu laiku. Pat ja šķiet, ka marinēti gurķi ir beztermiņa, arī atvērtā burkā marināde var sākt bojāties. Kā saprast, ka tie uzturā nav lietojami?

Atšķirībā no sālītiem vai mazsālītiem gurķiem, kuru pagatavošanas tehnika atšķiras un termiņš ir krietni īsāks, marinētie gurķi gatavošanas laikā sapildīti sterilizētās burkās, pārlieti ar izkarsētu marinādi, bet pašas burkas vēlreiz izkarsētas. Šī procesa laikā iznīkst baktērijas, kas ietekmē bojāšanās procesu, kulinārijas vietnē "Epicurious" skaidro marinēšanas eksperte Džūlija Leinga. Tātad neatvērta marinētu gurķu burka (arī veikalā pirkta) istabas temperatūrā var nesabojāties pat vairākus gadus.

Garšas un produkta kvalitātes nolūkos gan ieteicams marinētus gurķus izmantot aptuveni gada laikā kopš ieburkošanas, turpat skaidro pārtikas drošības speciāliste Stefānija Smita. Gaismas ietekmē gurķi burkā var kļūt blāvāki, zaudēt kraukšķīgumu un vairs nebūs tik apetelīgi, tāpēc neatvērtas burkas ieteicams turēt kaut virtuves skapītī, kur gaisma netiek klāt. Atvērtas marinēto gurķu burkas jāglabā ledusskapī un jāizlieto mēneša laikā.

Kā saprast, ka marinētie gurķi atvērtā burkā sabojājušies?

Ja ledusskapī stāv iesākta marinēto gurķu burka, bet pēc otrreizējas atvēršanas šķiet, ka marināde kļuvusi duļķaināka, paši gurķi mīksti, it kā sažuvuši, bet aromāts vairs nav tipisks marinādei – tie sākuši bojāties. Sliktākos gadījumos uz marinādes virsas jau sāk parādīties nelielas pelējuma pārsliņas.

"Bieži vien, vairojoties dažādiem mikroorganismiem, fermentācijas procesa laikā veidojas ogļskābā gāze. Tāpēc noteikti nevajag ēst neko, kas mainījis krāsu vai šķidrums burkā sācis burbuļot," skaidro Smita. Vēl viena pazīme, ka marinētie gurķi ir sabojājušies – burkas metāla vāciņš ir uzbriedis, jo burkā izveidojies spiediens.

Lai izvairītos no tā, ka gurķi burkā sabojājas ātrāk, "Epicurious" uzrunātie eksperti iesaka pielietot "labo gurķu burkas higiēnu" – ja no burkas jāizņem gurķītis, pieskaroties marinādei, labāk to darīt ar tīrām rokām un tīriem virtuves piederumiem. Lai gan marināde baktērijas iznīcina, tas nenozīmē, ka šādā veidā neievazāsi citas baktērijas.

Kā izmantot gurķu marinādi, kas atlikusi burkā?

Kad marinētie gurķīši apēsti, bet burkā vēl palikusi gurķu marināde jeb "sula", nesteidzies to izliet. Pāri palikusī marināde var noderēt dažādu maltīšu paspilgtināšanai. Lūk, daži ieteikumi no kulinārijas vietnes "Allrecipes"!

Izmanto kā otrreizēju marinādi. Gurķu marinādē esošais etiķis un sāls noderēs, lai padarītu mīkstāku sīkstu gaļu, piemēram, liellopa vai cūkgaļas gabaliņus. Šašlika sezonā vari pamēģināt gaļu iemarinēt gurķu marinādē. Tāpat nelielā daudzumā gurķu "sulas" var iemarinēt vistas krūtiņas, lai apceptu krāsnī vai uz pannās, sagrieztu gabaliņos un pievienotu salātiem.

Iemarinē gurķu sulā kādu dārzeni. Piemēram, sīpolus vai ķiplokus, paprikas šķēlītes vai kādu citu kraukšķīgo dārzeni. Iegūsi kreptīgu uzkodu pie kāda stiprāka dzēriena.

Piedeva klasiskajiem kokteiļiem – ja gatavo martini kokteili vai esi Asiņainās Mērijas prasmīgs uzjaucējs, šie kokteiļi tikai iegūs, ja pievienosi tiem kādu šotu gurķu marinādes.

"Tasty" padoms – neaizmirsti par klasisko rasoļņiku! Šīs zupas pamatu pamats ir sālīti vai marinēti gurķi, tāpēc neskopojies zupai pieliet arī marinādes atlikumu no burkas. Tāpat gruntīgāku garšu iegūs soļanka, kurai klāt pielieta druska gurķu marinādes.