Vai no Latvijas vīnogām var raudzēt vīnu? Amatieru piedzīvojumi

Ir kartupeļu talkas, ir malkas talkas un ābolu talkas. Un ir arī vīnogu talkas, tās gan ierasti notiek krietni tuvāk Vidusjūrai, un savāktās ogas pārtop vīnā. Kurš teicis, ka vīnogu talka nevar notikt tepat, ciemā pie jūras? Un ja ir vīnogas, tad tak jābūt arī vīnam!

"Čau, foršie! Varbūt kāds no maniem draugiem ir mēģinājis taisīt vīnu no mājas vīnogām un varbūt pat mēģina joprojām, jo sanāca tā nekas?" savā "Facebook" profilā rakstīja mana draudzene Aija Balode no Ragaciema "Man aiz mājas dižojas ne tikai knaģi, bet arī vīnogas. Padaudz. Nu, īsi sakot, jātaisa vīns!"

Dzirdu: "Vīns!", spiežu "like", saprotams! Aijas ideja ir apsveicama! Es jau sen rudeņos noskatos uz dažādos Latvijas nostūros augušām vīnogām un nodomāju par to, ka varētu pamēģināt uztaisīt vīnu. Piesakos Aijai par galveno talcinieku, apsolu palīgos arī savu ģimeni, pieaicinām vēl klāt kopīgos draugus un Aijas māsas ģimeni. Talcinieki nokomplektēti! Tikai tāds sīkums – jāzina, ko un kā ar tām sīksīkajām vīnodziņām, kas tinas un pinas ap Aijas balkonu, darīt!

Dzintara recepte, Inetas trauki



Ar steigu uztapinu uzsaukumu savā "Facebook" lentē. Klusums. Tiešām? Nevienam vīns negaršo? Talcinieki zem ieraksta apmainās asprātībām, bet tas arī viss. Neviens man padomus nedod! Skaidra lieta, tikko es nopublicētu, kā es to vīnu daru, tā uzreiz saspietotu "dīvāna eksperti" ar viedokli. "Tā nu gan nav pareizi!", "No Latvijas vīnogām tāpat nekas nesanāks!", "Kas tās par ākstībām!", "Taisi labāk brāgu!"

Aijas uzsaukumam veicas labāk, tur cilvēki rosās nedaudz aktīvāk un dod padomus. Draudzene Ineta gatava aizdot lielo bunduli ar visiem "stikliņiem", lai ko tas arī nenozīmētu, bet Dzintars gatavs padalīties ar recepti, kur nevajag vīna raugu. Tas mums ļoti der! Nav vīna rauga, tātad tas nav nekur jāmeklē un jāpērk.

Izburoties cauri interneta padomiem, personīgi apzvanot pāris vīna darītājus, galvā ir riktīga sīku gabaliņu puzle no vairākiem komplektiem, ko salikt kopā diez ko neizdodas.