Vai skābo krējumu drīkst saldēt?

Ticams, ka latvietim parastajam skābais krējums ir mīļš un iecienīts piena produkts, kas tiek izlietots, gardi apēdot vai nepaspējot sabojāties. Tomēr, ja nu gadījies, ka skābā krējuma daudz (vai pagatavots par daudz kādas mērces), – vai to var saldēt, lai pēcāk atlaidinātu izmantošanai?

Atbildi uz šo jautājumu sniedz virtuves lietu speciālisti no vietnes "Better Homes&Gardens". Īsā atbilde – jā, skābo krējumu drīkst saldēt! Taču ir daži "bet", ko vērts ņemt vērā, viens no tiem – pēc atkušanas krietni mainīsies krējuma konsistence. Bet nu visu pēc kārtas!

Labākais veids, kā saldēt skābo krējumu



Viens no paņēmieniem – skābo krējumu saldē ar visu oriģinālo iepakojumu, kuru ieliek saldēšanai drošā maisiņā. Saldēt vari tādu krējumu, kas ledusskapī nav aizkavējies pārlieku ilgi – atvērts skābais krējums labi glabājas 2–3 nedēļas, tāpēc sasaldē tādu, kas vēl nav sasniedzis šo laika robežu.

Kāpēc saldēt ar visu trauciņu, kas ielikts vēl papildu maisiņā? Tādā veidā nodrošināsi, ka krējums neiegūs tā saucamo "saldēšanas apdegumu", proti, nezaudēs mitrumu. Tā kā vienkārši plastmasas trauciņi nav paredzēti saldēšanai, jo sasalstot izplešas, te noderēs "zip lock" maisiņš, kas aizturēs skābo krējumu no izžūšanas un izplešanās pa visu saldētavu. Lai gan pēc tam šādu krējumu var atkausēt un izmantot uzturā, tekstūra būs mainījusies.

Vēl viens paņēmiens – sadalīt krējumu porcijās kādā silikona veidnē. Vienkārši ar tīru karoti sapildi silikona veidnes iedaļas ar krējumu un liec saldētavā uz 1–2 stundām. Pēc tam sasaldētās porcijas pārliec plastmasas maisiņā un liec atpakaļ saldētavā. Kad vajadzēs krējumu – atliks izņemt vienu porciju un atlaidināt.

Sasaldētu skābo krējumu saldētavā drīkst glabāt ne ilgāk par trīs mēnešiem. Turklāt vienreiz atlaidinātu krējumu atkārtoti saldēt nedrīkst, jo produktā veidojas baktērijas!

Vai drīkst saldēt skābā krējuma mērces?



Īsā atbilde uz šo jautājumu – tas nav ieteicams. Kāpēc? Jo pēc atkausēšanas skābais krējums zaudē pirmreizējo konsistenci un mērce vairs nebūs mērce, zaudēs savas tekstūras īpašības. Ja gadījies, ka pāri paliek dip mērcīte, to labāk ielikt ledusskapī un izlietot divu nedēļu laikā, nevis sasaldēt.

Kas attiecas uz skābā krējuma kūku krēmiem – tos drīkst saldēt, jo krēmiem parasti pievienotas citas sastāvdaļas, kas palielina produkta kopējo tauku procentu. Tas nozīmē, ka pēc atlaidināšanas atliks vien viegli uzputot skābā krējuma krēmu, lai izmantotu, kā nepieciešams.

Kā atlaidināt saldētu skābo krējumu

Kad nepieciešams atkal izmantot sasaldēto skābo krējumu, to izņem no saldētavas un atlaidina, liekot ledusskapī. Šādu skābo krējumu vislabāk izmantot dažādās mīklās, piemēram, kūkām, pankūkām un kēksam. Tāpat atlaidināts skābais krējums noderēs sautējumu un krēmzupu iebiezināšanai.

Lai konsistenci padarītu tuvāku sākotnējai, atlaidināto skābo krējumu saputo ar mikseri vai putojamo slotiņu. Vēl viens triks, ko iesaka "Better Home&Garden" eksperti, – atlaidinātam skābajam krējumam pievieno drusciņu kukurūzas vai kartupeļu cietes, lai tas "uzsūktu" lieko šķidrumu, kas rodas pēc atkausēšanas, un nedaudz sakuļ krējumu, lai sajaucas.