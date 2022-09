Vēžošana kā nakts piedzīvojums: omītes atmiņas ar recepti

Lielā katlā ielej ūdeni, pievienojot sāli tik daudz, cik to pievienotu, vārot kartupeļus (uz 1 litru ūdens berot aptuveni 0.5-1 ēdamkaroti). Standarta garšvielas ir sāls un dilles (it sevišķi brīvā dabā), bet ir dzirdēts, ka var izmantot arī pāris lauru lapas, graudu un smaržīgos piparus, sauju upeņu lapu, sīpola galviņu, pāris ķiploka daivas, kādu karoti sinepju sēklu un, protams, krietnu bunti diļļu ar visiem ziediem.

Uzvāra sālsūdeni ar dillēm, līdz tas burbuļo, un liek vārīties iepriekš noskalotus vēžus (ar ūsām pa priekšu), lai attīrītu bruņas no smiltīm, dūņām un glumām nogulsnēm, kas virumam var radīt nepatīkamu piegaršu.

Vāra tik ilgi, līdz vēži kļūst sarkani, tad tie būs sulīgi un mīksti. Jo ilgāk vārīsi, jo vēzis kļūs cietāks un mazāk sulīgs. Pārvārīts spīļainis būs kā košļājamā gumija.

Izņem no katla ārā, liek uz liela šķīvja vai bļodā, arī dillītes "izmakšķerē". Un ņem un tik ēd un ēd! "Man stāv atmiņā, ka mēle paliek stīva (ah, cik gan sen nav ēsti vēži!). Man gan nepatīk tā knibināšanās, bet citi to vien mīl. Bet sāls visam ir process: ķeršana, kopā būšana, vārīšana," piebilst omīte.

Atceries – vēžu ķeršana Latvijā ir atļauta līdz 1. oktobrim! Un to drīkst darīt tikai noteiktās vietās. Platspīļu un šaurspīļu vēžus nedrīkst ķert no 1. oktobra līdz 30. jūnijam, bet vēžu mātītes ar redzamiem ikriem – visu gadu. Vairāk par to, kādi noteikumi jāievēro vēžojot, uzzini šeit!