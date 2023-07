Vienkārša ebreju viltība, kā uzvārīt mannas biezputru bez kunkuļiem

Vārot mannas biezputru, viens no lielākajiem izaicinājumiem, ir to pagatavot bez kunkuļiem. Nesen tīmeklī uzgājām padomu, kā šo problēmu atrisināt. Anonīmais padoma devējs apgalvoja, ka šo iemācījies no kādas ebreju vecmāmiņas. Izmēģinājām, secinājām, ka tas tik tiešām darbojas, un nolēmām neturēt sveci zem pūra, bet padodam tālāk!

Lai iegūtu nevainojamas konsistences putru, iesakām uz litru piena bērt 5-6 ēdamkarotes mannas. Labāk mazāk, nekā vairāk, jo dažādu ražotāju putraimi briest dažādi, tomēr viens ir skaidrs – nav nekā sliktāka par pārāk biezu mannas putru. Nē, tomēr ir! Pārāk bieza un kunkuļos sagājusi putra!

Lai izvairītos no kunkuļiem, jāmaina ierastā gatavošanas gaita. Lej pienu katliņā un pievieno nepieciešamo mannas daudzumu. Atstāj katliņu "padomāt" – kādas 10 minūtes. Pēc tam liec to uz lēnas uguns un sāc vārīt, tūlīt arī ķeroties pie maisīšanas. Tā iegūsi gaisīgu putru bez neviena kunkulīša!

