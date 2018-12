Vienkārši knifi, kas jāņem vērā, lai svētkiem iegādātos kvalitatīvus ikrus

Kad lasis un garneles ir kļuvušas teju vai par ikdienas ēdienkartes sastāvdaļu, nākas krietni palauzīt galvu, kurai delikatesei piešķirt svētku galda rotas godu. Kaut ikri mūsdienās vairs nav deficīta prece, tomēr tie joprojām nav zaudējuši ne nieka no savas godības, jo nav nekāds noslēpums, ka mutē paukšķošām ikru bumbiņām rotātās sviestmaizītes allaž pazūd no šķīvja vienas no pirmajām. Tādēļ, gaidot svētkus, ir īstais brīdis noskaidrot, kas tad jāņem vērā, izvēloties ikrus, lai dārgo, bet neapdomīgo pirkumu nenāktos nožēlot.

Uzzini, kādām ikru pazīmēm iesaka pievērst uzmanību Maskavas restorāna "Sumosan" šefpavārs Dmitrijs Kims un restorānu tīkla " Torro Grill и Boston Seafood & Bar" pārvaldnieks Kirils Martiņenko intervijā portālam "The Village". Melnie ikri Stores melnie ikri allaž bijusi viena no dārgākajām delikatesēm. Šīs zivis tiek zvejotas, kad tās peld no Kaspijas jūras un meklē ceļu uz upes saldūdeni, īpaši – Volgu. Stores reizēm mēdz iepeldēt arī Melnajā jūrā un no turienes ceļo uz Donavu. Vislielākā store ir beluga, kas var būt līdz pat tonnu smaga un 15 procenti no tās svara veido ikri. Belugas kaviārs ir ar lielgraudains, tumši pelēks, gandrīz melns, un tam ir īpaši maigs apvalciņš. Mazākais melnais kaviārs, kura graudu krāsa variē no gaiši pelēkas līdz tumši pelēkai, apveltīts ar smalku aromātu un bagātīgu garšu, ir sevrjugai. Foto: Shutterstock Sarkanie ikri Lašu dzimtas kaviārs tiek dēvēts arī par sarkano kaviāru. No ketlašiem tiek iegūts tā saucamais ketas kaviārs. Populārs ir arī salīdzinoši lielgraudainais foreļu kaviārs. Tā kā ketlaša ikriem ir paši lielākie graudiņi ar maigu elastīgu apvalku, arī to cena tradicionāli ir augstāka. To krāsa var būt no dzintara krāsas līdz tumši oranžai. Katra ketlašu graudiņa izmērs ir 5-7 mm liels. Kuprlaša ikri ir mazliet mazāki nekā ketlaša ikri. Kuprainā laša ikriem ir maigs aromāts un liega ikru garša, un daudzi lietpratēji apgalvo, ka tieši šis kaviāra veids esot vislabākais. Lašu ikri satur lielu daudzumu piesātināto omega 3 taukskābju. Pērkot lašveidīgo zivju kaviāru, jāatceras, ka visvērtīgākie tomēr ir maza izmēra un iespējami gaišāki ikriņi. Lielie, koši oranžie, iespējams, izskatās glītāk, taču sastāva ziņā nav tik pilnvērtīgi. Lasi tālāk, un uzzini, kas jāņem vērā, lai "neiegrābtos", izvēloties dārgu, bet nekvalitatatīvu produktu. 1. Sveramus vai bundžiņā

