Viens, divi – gatavs! 10 superātri pagatavojami našķi tikai no divām sastāvdaļām

Brīdī, kad kārojas kāds deserts, bet nav nedz laika, nedz vēlēšanās gatavot, bet pieliekamajā un ledusskapī atrodas ierobežots daudzums produktu, neatmet vēlmi pēc našķiem! Esi radošs! Debešķīgi gardus desertus var pagatavot arī no divām sastāvdaļām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Piena produkti ar piedevām

Salds našķis tālu nav jāmeklē, tas ir tepat, saglabāts failos "Bērnības garša". Vajadzēs bļodiņu ar biezpienu vai sakultu putukrējumu, bet tālāk jau, ko sirds kāro un bērnības faili atgādina: ievārījums, medus, sīrups, ogas, augļi...

Foto: Shutterstock



Tieši tāpat var un vajag rīkoties ar bezpiedevu jogurtu – deserta trauciņā iekšā un saldu piedevu klāt! Piemēram, grieķiem jogurts ar medu ir dievu ēdiens un tiek tirgots jau gatavs.

Ātrie saldējumi

Šie našķi gan jāsagatavo laicīgi, lai brīdī, kad iestājas "gribas panašķēties" laiks, var vērt vaļā saldētavu un celt ārā auksto kārumu.

Ja kokosriekstu krēmu saputosi kopā ar kādu riekstu un šokolādes krēmu (piemēram, "Nutella") , sapildīsi saldējuma veidnēs un ieliksi uz vismaz piecām stundām ledusskapī, tad iegūsi bezgala gardu šokolādes saldējumu.

Savukārt, sakuļot 500 ml saldā krējuma ar 100 gramiem kondensētā piena, ieliekot saldētavā lēzenā traukā un vēl divas reizes (ik pa stundai) apmaisot, iegūsi kaut ko līdzīgu plombīram.

Vēl viens variants ir saldējuma – sorbeta sastāvdaļas (banāni, ogas, augļi) turēt jau sagrieztas saldētavā, un, kad uznāks kāre pēc saldējuma, atliks tikai sablendēt.

Ja gribi krēmīgu saldējumu, tad saldētos banānus sablendē ar zemesriekstu sviestu.

Gardie cepumi un fudge

Foto: Shutterstock



Ja saldētavā ir kārtainā mīkla (un tai tur būtu jābūt obligāti, jo šī mīkla ir glābējmīkla daudzos brīžos), bet cukurtraukā cukurs, tad apsveicu, tu našķosies ar saldiem un trausliem cepumiem, ko dēvē par "Austiņām". Protams, vari mīklu savīt un satīt citās formās, bet svarīgākais nežēlot cukuru, tas cepoties karamelizēsies un cepumi pazudīs no bļodas zibenīgi.

Foto: Shutterstock

Savukārt saputojot zemesriekstu sviestu ar izkausētu balto šokolādi (sviests jāņem nedaudz mazāk par šokolādi, piemēram 500 grami šokolādes, bet 400 grami zemesriekstu sviesta), izlejot to veidnē un ļaujot sastingt, iegūsi ļoti saldo un ļoti gardo fudge. Kad masa sastingusi, sagriez to akurātos kubiņos un liec traukā vai ietin cepamajā papīrā kā konfektes. Tā tu samazināsi apēsto našķu daudzumu stundā, jo fudge būs no papīra jāiztin.

Šokolādē mērcētie, ar kafiju aplietie

Foto: Shutterstock



Iesākumā vajadzēs ūdens peldē izkausētu šokolādi, bet tālāk jau var sākties lielā mērcēšanas ballīte. Ņem čipsu paku un pa vienam līdz pusei iemērc šokolādē un kārto uz cepamā papīra, – būs jāpagaida, lai šokolāde sastingst. Sāļā un rūgteni saldā saspēle ir vienkārši bomba! Problēma gan ir tajā, ka grūti apstāties! Čipsus jāizvēlas visklasiskākos, īsti nederēs ar vasabi vai sēņu garšu.

Foto: Shutterstock

No izkausētas šokolādes un mandelēm vai citiem riekstiem un žāvētiem augļiem var pagatavot savu šokolādi. Te ir iespēja pielikt tik daudz mandeļu, cik vēlas un tik daudz žāvētu ķiršu, cik gribas, un nebūs jāpārdzīvo, ka nopirkta šokolāde, kurā mandeles spēlē bēgšanas sacīkstes.

Foto: Shutterstock

Ja saldētavā ir saldējums, tad atliek pagatavot espreso, pārliet to pāri saldējumam un itāļu kafijas deserts afogato ir gatavs.





Našķu laiks ir klāt! Ķeramies klāt! Saka, ja deserts pagatavots no divām sastāvdaļām, tad uzņemtās kalorijas samazinoties uz pusi!