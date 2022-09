Viens produkts – vairāki ēdieni. Ietaupām laiku un naudu!

Lai nu kā tur bija ar to vienu zivi, ar ko var pabarot pūli, gudrai saimniecei tas nav nekas jauns. Ir daudz produktu, no kuriem sanāk nevis viena vai divas, bet pat vairākas ēdienreizes. Prātīgi izplānojot un saprātīgi izmantojot visu produktu, tā sakot, no kātiņa līdz astītei, var ietaupīt gan laiku gan naudu.

Ļoti iespējams, ka šovakar vakariņās daudzās mājās ir vistas cepetis. Viedākās saimnieces zina, ka vistas kaulu korpuss un tās dažas ļerpatiņas nav jāmet ārā – kopā ar pannā satecējušajiem tauciņiem (protams, ja tie nav sadeguši, melnumus un sadegumus uzturā lietot ir kaitīgi!) to visu var savārīt, un sanāks labs pamats kādai gardai zupai vai mērcei.

Runājot par vistu – vieda saimniece un vienkārši ļoti prātīgs cilvēks Egita Žuka dalījās ar "Tasty" ar ēdienkarti gandrīz nedēļai, un tas viss – no piecām vistas kājām! Zupa, salāti, makaroni ar vistu, pat pildītas pankūkas! Protams, daudz kas atkarīgs no ģimenes lieluma un ēdelības, bet aplūkot, ko iespējams pagatavot no diviem kilogramiem vistas noteikti ir vērts.

Kā pagatavot sešas pusdienas no piecām vistas kājām

Nopērkot veselu vistu, iespējas gardi un ekonomiski pagatavot maltītes, ir vēl lielākas – no vienas vistas iespējams pagatavot četras maltītes 3–4 cilvēku ģimenei!

Kā no vienas vistas pagatavot četras maltītes visai ģimenei

Lasis ir diezgan dārgs prieks, un tomēr bieži vien gadās ieraudzīt labas atlaides veikalos. Pirkt mazu gabaliņu vai veselu lasi? Ticiet vai ne, veselu lasi pirkt ir saimnieciskāk, gudrāk un ekonomiskāk. No viena laša var pagatavot vairākus ēdienus: zupu, fileju, pastu un dažādas uzkodas, piemēram, maizītes ar mazsālītu lasi vai lavašu ar lasi. Vērts izlasīt, kā savā pieredzē ar "Tasty" dalās pieredzējusi un gudra kulināre Iveta Rutkovska.

Kā no vesela laša pagatavot četrus dažādus ēdienus vairākām ēdienreizēm

Šad un tad veikalos ir tīri labas cenas liellopa gaļas gabaliem ar kaulu – no tādiem, protams, sanāk izcils osso buco, karsts un bagātīgs itāļu ēdiens, īsts gardēžu baudījums! Recepti lasi šeit.

Bet – no pāris liellopa gaļas gabaliem ar kaulu var sanākt arī gardi ēdieni vairākām ēdienreizēm: novārot gaļu ar lauru lapu, pipariem un citām garšvielām, iegūsim brīnišķīgu buljonu, ko var dzert tāpat vai izmantot kā pamatu zupām un mērcēm, savukārt liellopa gaļu var izmantot kā piedevu sautējumos vai zupās, to var samalt. Sacepot ar sīpoliem, tāda gaļa būs lieliska pildītajām pankūkām, savukārt, pievienojot nedaudz krējuma vai sviesta, sanāks izcila gaļas pastēte, ko smērēt uz maizes.

Par kabaci šobrīd tik daudz runāts, ka liekas, ka par to runāt nu jau ir gandrīz vai nepieklājīgi. Tomēr vēl nepieklājīgāk to būtu nepieminēt, jo, lai nu kas, kabacis nudien spēj pabarot masas, turklāt bagātīgi un daudzveidīgi. No viena prāvāka kabača sanāk lērums dažnedažādu ēdienu!

Te "Tasty" apkopojis labākās kabaču receptes vienuviet – no pankūkām un sautējumiem līdz kūkām un citiem gardumiem.

Sarakstu ar glābjošajiem laika un naudas taupītājiem varētu vēl turpināt un turpināt, taču šoreiz parunāsim vēl tikai par kaut ko tik debešķīgi vienkāršu kā makaroniem. Aizņemtas mammas labākais draugs un glābiņš – ātri uzvārās un visiem garšo. Un, ja uzvārās par daudz, no tiem iespējams pagatavot vēl dažādus citus ēdienus: nākamajā dienā tos var pievienot zupai, no tiem var pagatavot salātus, tos var iecept kādā sacepumā.

Laika un naudas nekad nav nav pietiekami, bet, gudri rīkojoties, mums izdosies tīri labi ietaupīt gan vienu, gan otru, turklāt – ar garšīgām maltītēm!