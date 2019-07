Vīnes šnicele – recepte ar detektīvstāsta cienīgu vēsturi: knifi sulīgi zeltainām gaļas šķēlēm

Vīnes šnicele – sulīga gaļas šķēle kraukšķīgā rīvmaizes panējumā – ir īsts austriešu nacionālās virtuves lepnums. Pasaules slavu šis garšīgais un ārkārtīgi vienkārši pagatavojamais ēdiens iemantoja 19. gadsimtā, kopš tā laika uz palikšanu ierakstoties gan smalku restorānu, gan vienkāršu bistro ēdienkartēs.

Tomēr noskaidrot šī ēdiena izcelsmi nebūt nav viegls darbiņš, jo, kā atklāj "Lifehacker" speciālisti, Vīnes šniceles vēsture ir saistīta pat ar starptautiska mēroga skandālu, kurš nav līdz galam atrisinājies pat šobaltdien, vēl jo vairāk – tas arvien pieņemas spēkā, jo tiek atklāti aizvien jauni fakti, liekot no jauna pārskatīt Vīnes šniceles vēsturi. Izrādās, ka uz šī ēdiena pirmatklājēju godu pretendē neviens cits kā apsviedīgie itālieši.

Vēsturiskas kaislības

Tik tiešām, viena no slavenākajām Itālijas virtuves receptēm ir "cotoletta alla milanese" jeb tulkojumā "sitenis milāniešu gaumē". Un tas no tiesas ir pārsteidzoši līdzīgs savai Vīnes "dvīņumāsai", atšķiroties vien tikai ar to, ka milāniešu siteņa gatavošanai tiek izmantota gaļa ar kauliņu. Turklāt itālieši lepojas ar to, ka viņiem, lūk, esot vēsturiski pierādījumi, ka viņu siteņa versija radusies stipri vien agrāk – jau tālajā 1134. gadā ēdiens ar nosaukumu "lompolos cum panito" ("teļa gaļa panējumā", tulk. no itāļu val.) esot minēts kāda Itālijas klostera mūku ēdienkartē. Savukārt Vīnes šnicele rakstos pirmo reizi ir pieminēta vien 1831. gadā.

Itālieši no savas puses norādīja arī uz faktu, ka feldmaršals Radeckis, kura virsvadībā 19. gadsimta vidū Austrijas armija iekaroja Ziemeļitāliju, savā ziņojumā esot visos sīkumos aprakstījis siteni milāniešu gaumē kā pārpasaulīgu un austriešu garšu kārpiņām līdz šim nezināmu gardumu.