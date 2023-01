Virtuves kārtošanas gudrības, ko aizņemties no leģendārās Džūlijas Čaildas

Pirms mūsu mājās un virtuvēs ienāca padomi par kārtību no "Danas ar kasti", organizētas un parocīgas virtuves iekārtojuma knifus varēja smelties no franču kulinārijas "mātes" Džūlijas Čaildas. Leģendārajā pavārē, recepšu grāmatu autorē un TV personībā nudien ieklausāmies, jo viņa skolojusi ne tikai kulinārijas entuziastus ASV, bet arī populāra kļuvusi citviet pasaulē, pieļaujams, ka pelnīti. Ko tad virtuves kārtošanā varam smelties no Čaildas?

Kulinārā portāla "The Kitchn" eksperte un pavāre Rošella Bilova apkopojusi astoņas noderīgas organizēšanas lietas, ko pamanījusi Čaildas virtuves fotogrāfijās un aprakstos. Cik radoša Džūlija Čailda bija savās receptēs un manierē, kā iedrošināt gatavot, tikpat organizēta bijusi viņas virtuve, kur cauri lauzusies pamata īpašība – funkcionalitāte. Lūk, kārtošanas un organizētības gudrības, kas var noderēt arī tev!

Magnētisko naža turētāju liec pie sienas vertikāli

Daudzās virtuvēs redzēts magnētiskais nažu turētājs, kas piestiprināts pie virtuves sienas virs darba virsmām. Arī Čaildai virtuvē tādi bijuši, bet piestiprināti vertikāli – tādā veidā naži stāv horizontāli un ir ērtāk un drošāk paņemami.

Produktu un lietu etiķetes visur

Pilnīgi viss Čaildas virtuvē bijis apzīmēts ar produktu un lietu etiķetēm. Šī tendence ienākusi arī mūsdienu sakārtotajās virtuvēs, kad plauktā gulst vienādi uzglabāšanas trauki ar nelielām etiķetēm, uz kurām rakstīts "milti", "cukurs" u.tml. Čailda tomēr to pacēlusi citā līmenī un ar etiķetēm norādījusi, kur jāstāv konditorejas veidnēm, kur nažiem un citiem virtuves sīkumiem.

Ēdamgalds – papildu darba virsma

Ierasts, ka mizošana, griešana, maisīšana un kulšana – visas šīs darbības notiek stāvus pie virtuves virsmas. Čailda nekautrējās vienkārši apsēsties pie ēdamgalda un strādāt pie gatavošanas sēdus. Jo īpaši noderīgi, ja virtuvē ir maz vietas, ilgstoši stāvot sāp mugura vai vienkārši ir sagurušas kājas.

Virtuves rīki – vairākos atsevišķos turētājos

Ierasts, ka lielos virtuves rīkus – virtuves lāpstiņu, lielo koka karoti, zupas kausiņu, silikona lāpstiņu un visu citu saliekam stāvus vienā turētājā, kas nolikts uz virtuves virsmas, vai atvilktnes nodalījumā. Beigās viss salikts kopā tik cieši, ka nākas kādu brīdi rakņāties, līdz atrasts vajadzīgais. Maniere, ko aizņemties no Čaildas, – ievies vairākus virtuves rīku turētājus, sagrupējot rīkus pa "tēmām", piemēram, konditorejas slotiņas, silikona lāpstiņas vienā vietā, zupas kausiņi un smeļamās karotes citā.

Izmanto plīts virsmu lietu glabāšanai

Lai gan mūsdienās lielākoties izmantojam keramiskās vai indukcijas plītis, arī šo ieteikumu var aizņemties no Čaildas. Viņas virtuvē bija milzīga plīts ar astoņiem riņķiem, tāpēc Čailda bija sagādājusi speciālu paliktni, kuru uzlikt tiem riņķiem, kurus neizmanto, lai iegūtu papildu darba virsmu gatavošanai vai lietu uzglabāšanai. Ja zini, ka savai plītij izmanto vien divus riņķus, pārējā plīts zonā vari nolikt virtuves dēlīti vai ko citu, kam citkārt nav vietas – skaistais čuguna katls nav jānobāž atvilktnē, ja to var nolikt goda vietā kā interjera elementu.

Pārredzamai kārtībai – caurspīdīgas plastmasas lādītes

Vēl viena lieta, ko varēja novērot Džūlijas Čaildas virtuvē, – caurspīdīgas kastes ar lādītēm, kurās viņa glabāja sauso bakaleju, sīpolus un ķiplokus, kā arī citas lietas, kam vienmēr jābūt pa rokai gatavojot.

Žāvēšanas paliktnis, ko uzlikt virsū izlietnei

Ja tavās mājās nav milzīgas virtuves izlietnes, kurai blakus atvēlēta vieta trauku žāvēšanai, sagādā sev virs izlietnes uzliekamu universālo žāvēšanas paliktni. Tādā veidā ūdens no traukiem vai tikko nomazgātajiem dārzeņiem satecēs atpakaļ tieši izlietnē.

Perforētais dēlis – ērtākai piederumu glabāšanai

Šis pavisam noteikti ir viens no interjera priekšmetiem, kas noder ne tikai pie biroja sienām, bet arī virtuvē. Tā kā perforētie dēļi ir plaši pielāgojami, tajos var salikt, piemēram, tikai āķīšus, lai pārredzami sakarinātu virtuves pannas vai katliņus. Čaildas vīrs Pols ap katru pannu ar marķieri apvilka kontūru, lai zinātu, kur pēc tam tā jāuzkarina atpakaļ.