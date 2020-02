Viss par krabju nūjiņām: kā izvēlēties, izmantot un ko par tām saka uztura speciāliste

Krabju nūjiņas mūsu veikalu plauktos parādījās samērā nesen – vien pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados. Tad šis produkts tika uzskatīts par īpaši eksotisku delikatesi – nevienam pat prātā neienāca, ka krabju nūjiņām nav ne mazākā sakara ar krabjiem, jo tos lielais vairums postpadomju valstu iedzīvotāju labākajā gadījumā bija redzējuši vien zooloģiskajā dārzā. Tādējādi tika bez ierunām pieņemts, ka krabju nūjiņas ir garšīgs, neparasts un daudzveidīgi izmantojams jūras velšu produkts.

Arī šodien situācija nav neko daudz mainījusies – krabju nūjiņas var redzēt teju katra veikala plauktos. Pa šiem gadiem atjautīgās saimnieces ir iemanījušās krabju nūjiņas izmantot ne vien dažādos salātos, bet arī gardu uzkodu un citu ēdienu pagatavošanai. Ja pirmsākumos šis produkts bija manāms galvenokārt uz svētku galda, tad tagad nevienu vairs nepārsteidz, ja krabju nūjiņas tiek pasniegtas uz brokastu sviestmaizes vai vakariņās – suši rullīšos. Tajā pašā laikā ir gana daudz arī to, kas uzstāj, ka krabju nūjiņas ir pārpilnas ar organismam kaitīgām vielām un nekādā gadījumā nebūtu iekļaujamas ēdienkartē. Cik patiesības ir šajos apgalvojumos? Ir laiks beidzot paņemt lupu, izpētīt krabju nūjiņu sastāvu un noskaidrot arī pašmāju uztura speciālistes viedokli par to, cik šis produkts ir kaitīgs vai noderīgs mūsu organismam.

Neskatoties uz produkta nosaukumu, krabju nūjiņās reāli krabju gaļas nav. Galvenā krabju nūjiņu sastāvdaļa ir surimi, ko gatavo no mintaja (pollaka), heka vai citu mencas sugas zivju gaļas.

Surimi tulkojumā no japāņu valodas nozīmē "maltā gaļa", un to izgatavo no zivju gaļas pastas, dažādām pildvielām un piedevām, piemēram, cietes, cukura, olas baltuma, pievienojot dabīgo vai mākslīgo krabju ekstraktu un iekrāsojot ar sārto krāsvielu, piemēram, paprikas ekstraktu, raksta "The Huffington Post".

Šāds krabja pakaļdarinājums ir krietni lētāks, taču uzturvērtības ziņā nestāv ne tuvu īstai krabju gaļai. Proteīna un kālija surimi ir vairāk nekā divas reizes mazāk nekā īstā krabju gaļā, savukārt pievienotais cukurs un ciete veido vienkāršos ogļhidrātus, kuru krabja gaļā nav vispār.

Lasot tālāk, uzzināsi, kas jāņem vērā, lai izvēlētos kvalitatīvas krabju nūjiņas, kā arī uzzināsi, ko par šo produktu saka uztura speciāliste Eva Kataja.