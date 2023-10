24 idejas, kā atkal un atkal iemīlēt burkānus

Nenoliedzami, virtuvē ir liela nozīme sezonalitātei. Līdztekus kartupeļiem, ķirbjiem, bietēm, kāpostiem šis ir burkānu laiks, kad daudzviet saimniecībās tiek šķirota šī gada raža: ziemai glabājamie un mazie mazulīši jeb sīkmanīši, ko izmantot tūlīt – burkānu zirņu sautējumā vai kādā cita gardumā. Lai gan šis – viens no pilnvērtīgākajiem rudens dārzeņiem – ir pieejams visu cauru gadu, tas tomēr nobāl uz kartupeļu fona. Tieši tāpēc "Tasty.lv" nolēma pievērst burkāniem lielāku nozīmi, jo tie ir ļoti lēti, ir baudāmi neatkarīgi no tā, kā tos pagatavo, un ir lieliski piemēroti visdažādākajos ēdienos, sākot ar piedevām un beidzot ar desertiem. Jā, tie ir pamats vienam no visu laiku labākajiem desertiem – burkānu kūkai. Kartupeļi nekādi nestāv klāt!

Patiesībā burkāni ir viens no senākajiem sakņaugiem, kuru ļaudis izmanto jau četrus tūkstošu gadu. Senie grieķi, bet vēlāk romieši plaši audzēja burkānus, nosaucot tos par "daukus" un "karote". Vēlāk šie vārdi kļuva par burkānu botānisko nosaukumu "Daucus carota". Burkānus turpināja audzēt arī viduslaikos. Hronikas liecina, ka tie bija goda mielasta ēdiens imperatora Kārļa Lielā galmā. Līdz 16. gadsimtam burkānus uzskatīja par delikatesi, masveidā tos neaudzēja. Tikai 17. gadsimtā eiropieši visur sāka audzēt burkānus.

Namamātes ievērībai

Sulīgāki ir resni burkāni. No šādiem burkāniem iegūst labu sulu, tos liek pie salātiem, izmanto svaigus kā piedevu, kā arī marinē.

Zupa, kurai pievienoti burkāni, vienmēr ir izskatīga: karotīns taukus, kuros apcep burkānus, nokrāso virumu oranžā vai dzintardzeltenā krāsā.

Nomizoti burkāni ātri vīst. Tos nedrīkst turēt ūdenī, jo tad izdalās C vitamīns, zūd minerālsāļi. Nomizotus burkānus labāk turēt traukā bez ūdens (ne ilgāk par 2-3 stundām), pārsedzot ar tīru, mitru drānu. Burkānus labāk likt verdošā ūdenī, jo tajā nav izšķīduša skābekļa un labāk saglabājas C vitamīns.

Vitamīni ļoti stipri sadalās, ja burkānus vāra vaļējā traukā. Tāpēc traukus, kurā vāra un sautē burkānus, noteikti jānosedz.

Traukam jābūt piemērotam pēc lieluma, lai tajā pēc noslēgšanas ar vāku būtu pēc iespējas mazāk gaisa.

Pārvārīti burkāni ir ne tikai negaršīgi, bet arī mazāk vērtīgi.

Foto: Shutterstock

Lai gan tik daudziem no mums visdrīzāk burkānus patīk ēst salmiņos sagrieztus, iemērcot tos kādā mērcītē, "Tasty.lv" dalās ar vairāk nekā 20 dažādām receptēm, kurās burkāni spēlē ļoti svarīgu lomu, cerot, ka pamēģināsi pagatavot šo spilgti oranžo dārzeni pavisam jaunā veidā, jo ir taču maksimāli jāizmanto šis budžetam draudzīgais produkts. Tie var šķist pieticīgi, bet patiesībā burkāni ir ārkārtīgi daudzpusīgi: vari tos izmantot kā piedevu, salātos, zupās un sautējumos vai pārvērst tos deserta ēdienā!