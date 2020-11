30 kārumu idejas pagatavošanai, neizejot no mājām un lieki netērējoties

Vakaros tā vien gribas panašķēties ar kādu gardumiņu. Uz veikalu tik vēlu iet vairs negribas. Atliek vien pameklēt virtuves plauktos un ledusskapī jau esošos produktus un ļauties radošumam. "Tasty" apkopo našķu receptes, ko vari viegli un ātri pagatavot no mājās esošajām sastāvdaļām.

Jāatzīst, ka īpaši šī brīža apstākļos nereti nākas ietaupīt katru eiro. Šīs receptes ir no vienkāršām sastāvdaļām, kuras visdrīzāk vienā vai otrā gadījumā atradīsi savā virtuvē. Cepumi ir kārums numur viens, ko cepeškrāsnī radīt no pāris sastāvdaļām vien. Tāpat ikdienišķās auzu pārslas vari karamelizēt un sanāks bērnības dienu našķis. Pat saldējumu vari pagatavot no divām sastāvdaļām vien. Vienkāršais ceptais ābolītis ar putukrējumu un kanēlīti – rudenīgi un garšīgi. Un arī uztaisīt popkornu ir vienkārši. Lai izdodas garšīgi!