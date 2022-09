Ābolu laika saldie prieki: ātri pagatavojami našķi

Sestdienas pēcpusdiena ir labākai brīdis nedēļā. Šis tas jau padarīts dārzā un druvā, un vēl nav pat vakars, un rīt – svētdiena! Vēl burvīgāku šo pēcpusdienu var padarīt tikai kāds našķis, kas neprasa ilgu noņemšanos. Protams, no āboliem!

Vēl jau pat paši pirmie – baltie dzidrie – ir gardi un kraukšķīgi, bez lieka miltainuma, tā kā našķis ir ābols tāds pats, vēlams, tikko no koka! Bet gribas jau gribas vēl kaut ko garšīgu, kaut ko kraukšķīgu, kaut ko karstu no cepeškrāns, kaut ko saldu un sulīgu, kur iekosties... Ar noteikumu, ka viss notiek ātri!

Un ātri pagatavojamu ābolu laika našķu nudien ir kaudžu kaudzēm. Kaut vai pats vienkāršākais: āboli cepeškrāsnī. Te iespējamas visdažādākās variācijas. Daudziem mīļākā tā vienkāršākā – varbūt tāpēc, ka atgādina bērnību? Baltos dzidros vienkārši cepeškrāsnī izcep mīkstus – un tas notiek ātri – un tad, turot aiz kātiņa, karstus apvārta cukurā un ēd, cenšoties pārlieku neapsvilināt mēli. Bet gaidīt jau nav iespējams, vajag uzreiz un tieši tādus, karstus, tikko no cepeškrāsns nākušus!

Vispār jau ar āboliem var izrīkoties visvisādi – pildīt ar biezpienu, riekstiem, apbērt ar kanēli... Ābols ļauj ar sevi gardi rotaļāties!

Foto: Shutterstock

Bērnības gardums ir arī sviestā ceptas baltmaizes šķēles – tās var ēst ar ābolu zapti, uz tām var likt cukurā pacepinātas karamelizējušās ābolu šķēlītes... Kraukšķīgi izcepusies maizīte ar ābolu maigo, saldo mīkstumu garšo debešķīgi. Un, ja vēl tām pāri pārber kādu nieku brūkleņu, tad to rūgtumiņš kopā ar ābola saldo dzeltenumu sasniedz pilnīgus garšas debesu augstumus!

Foto: Shutterstock

Runājot par ātro, uzreiz apēdamo ābolu zapti, tāda, protams, ir obligāta visās mājās, kurās dzīvo kārumnieki. Ja mājās ir ābolu zapte, kārums ir nodrošināts jeburā brīdī – ēd kaut ar karoti no burkas, pienu piedzerot, liec uz maizes vai... vai pie pankūkām, ķerot tās karstas no pannas. (Tie lielie, augstie pankūku torņi fotogrāfijās izskatās tik skaisti un smalki, bet kuram tad pietiek pacietības tik ilgi cept un tik ilgi gaidīt? Visgardākās pankūkas, kā zināms, ir tās, ko, pirkstus apdedzinot, izdodas nočiept no pannas!)

Foto: Shutterstock

Ir daudz dažādu gardu lietu, ko var uzcept no āboliem ātri vien – ātrās kūkas no kefīra mīklas (kefīra mīkla nudien ir īsts glābējs – fiksi un ar garantiju!), visādi kārumi no gatavām mīklām (slava saldētajām mīklām!), kēksi, šarlotes un citi brīnumi.

Droši vien katrās mājās ir kāda recepte no zelta fondiem, kas nekad neapnīk. "Tasty" ātro ābolu kārumu kolekcijā ir gan no omītēm mantotas receptes, gan jauni veidi, kā ātri un gardi uzburt kārumu no pirmajiem sezonas āboliem. Lai saldi un gardi!