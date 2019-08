Ābolu sezonas hits – sulīga plātsmaize: 10 receptes, ko izmēģināt vēl šovasar

Vienkārši pagatavojama un tik garda – plātsmaize, neapšaubāmi, ir ābolu sezonas našķu karaliene! Aromāts, kurš uzvēdī no virtuves, izvelkot no krāsns šo meistarstiķi, ir tik kārdinošs, ka ne viens vien parfimērs būtu gatavs pārdot dvēseli, ja izdotos kraukšķīgas mīklas, sviesta, ceptu ābolu un kanēļa smaržu sajaukumu ieslēgt pudelītē. "Tasty" krājumos uzgājām 10 plātsmaižu receptes, lai tu vēl šovasar pat paspētu nobaudīt vairākas no tām. Lai labi garšo!