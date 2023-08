Apēst varavīksni. Kādēļ ir svarīgi ēst daudzkrāsainu ēdienu?

"Ēd varavīksni!" ir būtisks veselīga uztura princips (un nē, mēs nedomājam mākslīgi krāsotus pārtikas produktus, piemēram, "Skittles" vai "M&m's" dražejas!). Bet kāpēc ir svarīgi uzturā iekļaut dažādus krāsainus augļus un dārzeņus? Patiesība ir tāda: mūsu ķermenis plaukst no dažādības – barības vielu varavīksnes. Turklāt pētījumi liecina, ka krāsains uzturs ir lielisks veids, kā uzlabot veselību un vitalitāti. Tātad – pievienot krāsas savam šķīvim ir ļoti būtiski!

Vairāki ārzemju mediji raksta, ka patiesībā augļos un dārzeņos esošo vitamīnu, minerālvielu, antioksidantu un fitoķīmisko vielu daudzveidība var būt daudz spēcīgāka veselībai nekā tabletes.

Ko nozīmē "apēst varavīksni"?



Kādu laiku pārtikas pasaule šo varavīksni uztvēra pārāk burtiski kā ēdienu neona krāsās, izmantojot glazūras un pārtikas krāsvielu pārpilnību. Bet patiesībā varavīksnes ēdienkarte koncentrējas uz dabīgām nokrāsām, vienkārši sakot, varavīksnes ēšana nozīmē katru dienu ēst dažādu krāsu augļus un dārzeņus. Visi augļi un dārzeņi pēc to krāsas iedalās kādā no piecām kategorijām – sarkanie, oranžie/dzeltenie, baltie/dzeltenbrūnie, lillā/zilie un, protams, zaļie. Krāsu dārzeņiem piešķir kādi konkrēti fitoelementi.

Lai uzsāktu šo varavīksnes ēdienkartes iekļaušanu savā ikdienā, mēģini ēdienreizēs un uzkodās iekļaut pēc iespējas vairāk augu izcelsmes krāsvielu. Katra krāsa sniedz dažādus ieguvumus veselībai, un neviena krāsa nav pārāka par citu, tāpēc vissvarīgākais ir visu krāsu līdzsvars. Lai iegūtu pēc iespējas vairāk fitoelementu, vienlaikus ar augļos un dārzeņos atrodamo mīkstumiņu jāēd arī krāsainās miziņas, kas ir bagātākais fitoelementu avots. Tātad – jācenšas izvairīties no ābolu, persiku, baklažānu mizošanas, lai nezaudētu tajos koncentrētāko labvēlīgo ķīmisko vielu avotu.



Uzzini, ko krāsu varavīksnes ēšana var sniegt veselībai

Turpinājumā – saraksts ar augļiem un dārzeņiem, kas sakārtoti pēc krāsas, kā arī to sastāvā esošajiem fitoelementiem un to, kuros pārtikas produktos tie ir atrodami.

Sarkans: bagāts ar karotinoīdu likopēnu: samazina prostatas un krūts vēža risku, kā arī pasargā no sirds un plaušu slimībām (mazina sirdslēkmes risku). Kā arī sarkanā krāsa ir bagāta ar fenolskābi, kas var pazemināt holesterīna līmeni asinīs. Turklāt sarkanā krāsa uzlabo smadzeņu darbību.

Atrodama: zemenēs, dzērvenēs, avenēs, tomātos, ķiršos, ābolos, bietēs, arbūzos, sarkanajās vīnogās, sarkanajā parptikā un sarkanajos sīpolos.

Oranžā un dzeltenā krāsā: Šie augļi un dārzeņi satur bēta karotīnu un bioflavonoīdu, kā arī daudz C vitamīna, kas ir nepieciešams audu augšanas un atjaunošanās procesā. Bēta karotīns ir antioksidants, kas var ierobežot kaitējumus, ko organismam rada brīvie radikāļi. Bēta-karotīns palēnina novecošanās procesus, uzlabo plaušu darbību un mazina diabēta radītās komplikācijas. Savukārt viens no labāk zināmajiem bioflavonoīdiem ir hesperidīns, kas aizsargā no saslimšanas ar sirds slimībām. Tātad oranžā un dzeltenā krāsa – samazina sirds slimību un iekaisuma risku, stiprina imūnsistēmu, veido veselīgu ādu un uzlabo redzi.

Atrodams: burkānos, saldajos kartupeļos, dzeltenajā paprikā, apelsīnos, banānos, ananasos, mandarīnos, mango, ķirbjos, aprikozēs, ziemas kabačos, persikos, kukurūzā.

Zaļš: šie pārtikas produkti ir bagāti ar vielām, kas kavē kancerogēnu (vēzi izraisošu savienojumu) darbību. Parasti šajos pārtikas produktos ir daudz K vitamīna, šķiedrvielu un antioksidantu.

Atrodams: spinātos, avokado, sparģeļos, artišokos, brokoļos, kāpostos, Briseles kāpostos, kivi, zaļumos, zaļajā tējā, zaļajos augos (piparmētrā, rozmarīnā, salvijā, timiānā un bazilikā).

Zilā un violetā krāsā ir spēcīgi antioksidanti (anticionīns) – kas aizkavē šūnu novecošanos un palīdz sirdij, bloķējot asins recekļu veidošanos. Tāpat palīdz novērst urīnceļu iekaisumus.

Atrodams: mellenēs, kazenēs, plūškoka ogās, plūmēs, vīģēs, žāvētās plūmēs, lavandā, violetajā kāpostā, vīnogās, rozīnēs, baklažānos.

Balts un brūns: sīpolu dzimtas augu sastāvā ir allicīns, kam piemīt pretvēža īpašības. Citi šīs grupas pārtikas produkti satur antioksidantus. Šie produkti var arī samazināt holesterīna līmeni un asinsspiedienu, uzlabot kaulu stiprumu un samazināt kuņģa vēža risku.

Atrodams: sīpolos, ziedkāpostos, ķiplokos, puravos, pastinakos, redīsos, sēnēs.



Daži veidi, kā iekļaut varavīksni nākamajās uzkodās vai maltītēs:

Maini savas ierastās izvēles. Tā vietā, lai iegādātos zaļo papriku, paņem maisiņu ar mini daudzkrāsainām paprikām vai nomaini zaļo papriku pret sarkano vai dzelteno papriku;

Kartupeļu salātos piegriez redīsu šķēlītes, lai iegūtu krāsu un papildu kraukšķīgumu;

Pievieno mellenes vai kazenes rīta pārslām vai grieķu jogurtam;

Nomaini frī kartupeļus pret saldo kartupeļu frī kartupeļiem. Vienkārši sagriez veselu saldo kartupeli salmiņos, aplej ar augstākā labuma olīveļļu, apkaisi ar sāli un cep cepeškrāsnī, līdz tie kļūst mīksti;

Pievieno pusglāzi ziedkāposta savam smūtijam, lai tas būtu īpaši krēmīgs.



Atceries – jo lielāka dažādība, jo labāk! Turpinājumā pievienotas vairākas krāšņas "Tasty.lv" receptes, kas palīdzēs "apēst varavīksni".

Raksta tapšanā izmantota informācija no "Food Revolution", "Harvard Health", "Mayo Clinic News Network" un "The Washington Post".