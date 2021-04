Ar frikadelēm, vistas girosu vai zilo sieru – ducis biešu zupu gardām vakariņām

Uznes no pagraba pašu audzētas vai iegādājies veikalā Latvijas bietes un pagatavo vakariņām sātīgu biešu zupu. To var uztaisīt no viegli pieejamiem produktiem. Īpaši labi tā garšo ar skābo krējumu un zaļumiem, kas papildinās zupas aromātu. "Tasty" no sava arhīva izvēlējās 12 receptes īpaši gardām vakariņām.

Biešu zupa, veģetāra vai ar gaļu, garšo teju visiem. Vasarā to gatavojam ar kefīru, bet rudenī vai ziemā – ar saknēm, gaļu. Biešu zupu var gatavot uz gaļas buljona bāzes, izmantojot malto gaļu, kūpinātas ribiņas vai pievienojot zupai gaļas frikadeles. Ja vēlies zupu bez gaļas, tad dārzeņus labāk pirms tam apcept, tad garša būs izteiksmīgāka. Izmēģini biežu zupas recepti ar skābajiem kāpostiem vai vistas girosu. Bet, ja klasiskā biešu zupa apnikusi, pagatavo biezeņzupu ar zilo sieru vai tomātu-biešu biezzupu.