Ar rozīnēm, šokolādes kriksīšiem vai riekstiem? 14 auzu pārslu cepumu receptes provei

Alternatīvo svinamo dienu kalendārs vēsta, ka 30. aprīlis ir Auzu pārslu cepumu diena. "Tasty.lv" nav jāsaka divreiz – tas ir pietiekami labs iemesls, lai kādu porciju cepumiņu izceptu un nosvinētu garšīgi. Kad tu pēdējo reizi gatavoji auzu pārslu cepumus? Ja neatceries atbildi, tad laiks izvēlēties kādu no mūsu recepšu krājuma idejām un ķerties pie darba!

Par to, cik vērtīgas uzturam ir auzu pārslas, šķiet, lieku reizi nav jāatgādina. Taču tās ir arī lielisks un universāls pamats tieši cepumos. Papildini ar šokolādes kriksīšiem un tie būs saldāki. Pieliec medu – gala rezultāts būs ķepīgāks. Rozīnes, sēkliņas, rieksti, pat dražejas konfektes – ko tik nevar pielikt šiem cepumiem!

Visa pamatā gan ir laba pagatavošana, tāpēc vienmēr seko līdzi receptē norādītajam. Ja jāsakuļ istabas temperatūras sviests kopā ar cukuru, dari to. Kulinārijas eksperti no "The Guardian" norāda, ka tas ir būtisks solis, lai cepumi iegūtu tiem raksturīgi kraukšķīgo konsistenci.

Tāpat der atcerēties, ka cepumu mīklu pirms cepšanas vērts atdzesēt ledusskapī un noturēt tajā visu nakti, ja iespējams. Kāpēc? Tā cepumu mīklā esošās garšas labāk savilksies, bet rezultāts būs patīkamāks. Neskopojies arī ar cukuru – ja receptē norādīts konkrēts daudzums, tad mazāk nelieto – cukurs ir tas, kas nodrošina, ka cepumi būs kraukšķīgi no ārpuses un mīksti vidū.

Lai cepumi nepiedegtu, vienmēr izklāj cepešplāti ar cepampapīru. Ja pēc receptē norādītā laika šķiet, ka cepumi vēl mīksti – nesatraucies, izņemti no krāsns, tie strauji atdzisīs. Cepšanas laikā savirpinātās mīklas bumbiņas nesaliec citu citai klāt par tuvu, jo cepumi mēdz izplūst.

Lūk, triks, kuru vērts apgūt, ja vēlies perfekti apaļus cepumus! Uzreiz pēc izņemšanas no krāsns ņem rokā glāzi ar lielāku diametru nekā cepumam, liec virsū un izvirpini cepumu gar glāzes sieniņām. Cepumam atsitoties un virpuļojot pret trauka malām, tas iegūs apaļāku formu, kamēr vēl karsts un mīksts.