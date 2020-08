Ardievas diētai: 10 eļļā vārīti saldie našķi, kas ir bīstami kārdinoši

Pončiki, "cannoli", virtuļi, "churros", "žagariņi" un "mūķeņu purkšķi" – teju katras tautas tradicionālo recepšu klāstā ir atrodami eļļā fritēti saldie našķi. Visticamāk, tādēļ, ka to pagatavošanai nepieciešamas vien pāris sastāvdaļas un maz laika, bet rezultāts nekad neliek vilties. Zeltaini un kraukšķīgi – pārkaisīti ar pūdercukuru, kanēļa cukuru vai pasniegti ar biezu šokolādes mērci – šie gardumi ir tik kārdinoši, ka atteikties no tiem ir praktiski neiespējami! Mierinot sevi ar to, ka peldkostīmu sezona tāpat jau ir izskaņā, pagatavo kādu no 10 "Tasty" izvēlētajām eļļā vārīto našķu receptēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kaut šķiet, ka fritēšana jau nu gan nav nekāda augstā māksla un ir pa spēkam katram, tā nav taisnība. Rīkojoties nemākulīgi, iecerēto zeltaino un gaisīgo mīklas izstrādājumu vietā iegūsi vai nu apdegušus našķus ar jēlu viduci, vai netīkami blāvus, kas piesūkušies ar eļļu gluži kā sūklis. Lai tevi nepiemeklētu šādas likstas un gala rezultāts nebūtu ar skumjām sirdī jāielidina miskastē, labāk iepazīsties ar pāris vienkāršiem, bet ļoti noderīgiem ieteikumiem, ko atklājām šajā padomrakstā.

Pirms liec eļļā pončikus, virtuļus, "žagariņus" vai berlīnerus, tā noteikti ir jāuzkarsē līdz aptuveni 170–200 grādu temperatūrai.

Ja tev nav virtuves termometra, noteikt, vai eļļa ir pietiekami karsta vari:

Iemērcot eļļā koka karotes vai lāpstiņas kātu – ja pie tā veidojas mazi burbulīši, eļļa ir pietiekami karsta;

Iemetot eļļā baltmaizes gabaliņu – ja tas ātri kļūst zeltaini brūns, temperatūra ir pietiekami augsta, ja maize apbrūnē lēnām, piesūcoties ar eļļu, temperatūra jāpaaugstina, bet, ja maize uzreiz kļūst tumši brūna, temperatūra jāsamazina.



Atceries! Nekad nelej karstai eļļai vai citām taukvielām klāt ūdeni, pat ja tā stipri dūmo. Tas izraisīs liesmas un tā tikai nodedzināsi virtuvi. Ja jūti, ka eļļa stipri dūmo, izslēdz plīti un ļauj tai atdzist.

Lūk, 10 bīstami kārdinošu eļļā vārītu saldo našķu receptes!